Дембеле не собирается активировать клаусулу в контракте с Барселоной, чтобы перебраться в ПСЖ, информирует Marca.

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Парижане решили воспользоваться опцией выкупа Усмана, поскольку до 1 августа француза можно подписать за 50 млн евро. Уже с 1 августа Дембеле можно выкупить за 100 млн евро. Вингер уже ответил, что клубы должны договориться между собой. Интересно, что несмотря на предметный интерес ПСЖ Дембеле может сыграть в товарищеской игре против Милана, которая запланирована на 2 августа.

По информации журналиста Серхио Гонсалеса, уход Усмана именно таким образом будет выгодным для Барселоны. В случае уплаты клаусулы "блаугранас" получили бы лишь половину от суммы, а так заработают от 40 до 50 млн евро и получат 25 млн евро на зарплату для потенциальных новичков.

Напомним, что Усман присоединился к Барселоне из дортмундской Боруссии за 135 млн евро в 2017 году. За каталонцев Дембеле провел 185 матчей, в которых отметился 40 голами и 43 ассистами. Transfermarkt оценивает стоимость француза в 60 млн евро.

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