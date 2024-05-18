Полузащитник СК Днепр-1 Максим Мельниченко якобы уже поставил подпись в контракте с Карпатами.

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Однако изюминка этого трансфера заключается в агентах. 19-летний хавбек был клиентом Алексея Люндовского (агент Артема Довбика), но в это же время договорился с компанией Глеба Корниенко и Глеба Платова.

К слову, Максим Мельниченко провел 2 матча за основную команду СК Днепр-1 (всего 28 минут). Хавбек выступает в составе команды днепрян U-19.

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