Дембеле дал согласие на переход в ПСЖ, сообщает Фабрицио Романо. Парижане уже имеют устную договоренность с агентом Усмана по контракту на 5 лет и заплатят лишь 50 млн евро – клаусулу, прописанную в контракте француза (уже с 1 августа сумма выкупа Дембеле возрастет с 50 до 100 млн).

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Но это еще не все. Отмечается, что уход Дембеле позволит Барселоне подписать Жоау Канселу, который является приоритетным выбором на позицию правого защитника. Альтернативой португальцу может стать Иван Фреснеда из Вальядолида.

Напомним, что Усман присоединился к Барселоне из дортмундской Боруссии за 135 млн евро в 2017 году. За каталонцев Дембеле провел 185 матчей, в которых отметился 40 голами и 43 ассистами.

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BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived



PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent.



PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023