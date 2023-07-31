Дембеле не збирається активовувати клаусулу в контракті з Барселоною, аби перебратись до ПСЖ, інформує Marca.

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Парижани вирішили скористатись опцією викупу Усмана, оскільки до 1 серпня француза можна підписати за 50 млн євро. Вінгер вже відповів, що клуби мають домовитись між собою. Цікаво, що попри предметний інтерес ПСЖ Дембеле може зіграти у товариській грі проти Мілана, яка запланована на 2 серпня.

За інформацією журналіста Серхіо Гонсалеса, відхід Усмана саме таким чином буде вигідним для Барселони. У разі сплати клаусули "блаугранас" отримали б лише половину від суми, а так зароблять від 40 до 50 млн євро та отримають 25 млн євро на зарплату для потенційних новачків.

Нагадаємо, що Усман приєднався до Барселони з дортмундської Борусії за 135 млн євро у 2017 році. За каталонців Дембеле провів 185 матчів, у яких відзначився 40 голами та 43 асистами. Transfermarkt оцінює вартість француза у 60 млн євро.

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