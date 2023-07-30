Барселона без проблем разбила Реал в товарищеском Эль-Класико. Смотрите видео голов и обзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Реал – Барселона – 0:3

Голы: Дембеле, 15, Марин, 85, Торрес, 90+1

Нереализованный пенальти: Винисиус, 20 (Реал)

Барселона уже на 3 минуте игры едва не вышла вперед в счете, но пушечный удар Ромеу приняла на себя перекладина. Первый гол во встрече болельщики увидели на 15 минуте – Дембеле оставили одного в штрафной, француз точно пробил в дальний угол с правой.

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Реал через 5 минут должен был отыграться, однако Винисиус с пенальти едва не сломал перекладину. Со штрафного классно пробил Родриго, но тер Штеген потянул. Перекладина и стойка еще раз спасли каталонцев перед перерывом. Во втором тайме Чуамени классно пробил издали, и снова каркас ворот. Фермин Марин на 85 минуте классным ударом удвоил преимущество Барселоны, а Реал в очередной раз попал в перекладину – на этот раз Винисиус. Точку в игре поставил Ферран Торрес.