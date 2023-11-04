Команды провели огненный первый тайм, под конец которого вспыхнули страсти. Хаверц грубо сыграл против Лонгстаффа, из-за чего желтые получил Кай и сразу трое игроков Ньюкасла. А вот до острых моментов почти не доходило.

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Возможностей было немного и во втором тайме, но Ньюкасл воспользовался одной из своих. Уиллок сумел догнать мяч после прострела Мерфи и навесил в штрафную, Жоэлинтон и Габриэл упали после борьбы за верховую подачу, а Гордон первым среагировал на отскок. Судья пересматривал сразу три эпизода – мяч мог выйти за линию поля, когда его догнал Уиллок, а также фол против Габриэла и офсайд Гордона. Во всех моментах рефери не заметил нарушений, поэтому засчитал единственный гол во встрече.