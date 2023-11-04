Александр Зинченко после провальной игры посреди недели в Кубке лиги потерял место в основе в пользу Такехиро Томиясу. Матч, как и онлайн-трансляция Ньюкасл – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Очень много прессинга и борьбы от обеих команд. Арсенал вроде и обладает ощутимым преимуществом, но с остротой ударов не складывается. Томиясу пытается копировать стиль Зины, тяну японца и на противоположный полуфланг, более родной для него. По ударам в первые 30 минут 0:7 в пользу лондонцев, а ведь только удар Нкетии прошёл из пределов штрафной – Эдди на грани вратарской тащился за подачей Мартинелли после короткого розыгрыша углового.

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Едва ли не единственный момент команды Эдди Хау за этот период отменил офсайд. Томиясу зря раздевал Бьорна, ведь и верховую дуэль отдал, и перед тем выдержал линию, оставив оппонента в положении вне игры. Нелепость на 37 минуте. Хаверц очень грубо полетел в ногу Лонгстафа, заработав за это только "горчичник". Зато сразу трое игроков Ньюкасла, которые горячо протестовали против такой толерантности судьи, получили также по желтой, в том числе и сам пострадавший. Немец оправился от многочисленных пинков, которыми наградили его "сороки", и почти сделал гол. Кай отборолся в воздухе и протолкнул между нескольких оппонентов на ход Нкетии, проигравшего физическое единоборство на грани фола Ласселсу.

Бруно Гимараес сначала размахивал локтями в сторону головы Жоржиньо, а затем распускал руки к Райсу. Каким-то чудом бразильский центрхав избежал даже желтой, если не удаления за такое откровенно неспортивное поведение. К концу первого тайма игра все больше скатывалась к бойцовскому клубу. Команды зашли в мертвую точку, из которой сдвинуться в атаке не могла ни одна сторона. Зато всю накопленную энергию щедро выливали в агрессию. Удивительно, но 12 ударов (0,16:0,38 по xG) свидетельствовали о полном триумфе обороны: лишь 1 выстрел Мартинелли в створ ворот, 3 из пределов штрафной, из которых 1 это едва заметный кивок Ласселса после подачи Триппьера.

Как же выжигают сегодня землю Хаверц и Салиба. Немец – лучший по попыткам давления на соперника, француз работает истребителем малейшей атакующей угрозы, которую только может создавать Ньюкасл. Но сразу через каких-то 60 секунд после двойной замены "сороки" таки открыли счет. Просто фантастический эпизод. VAR проверял, надо ли отменить взятие ворот в 3 разных моментах. Сначала Уиллок, который вышел на замену, чудом достал мяч, когда большинство футболистов Арсенала уже видели его в ауте. Затем, достаточно ли нагло Жоэлинтон оперся на спину Габриэла. Наконец, не было ли офсайда, когда снаряд попадал к Гордону.

Насколько же растерянно что-то обдумывает Артета, готовя свой первый ход на 73 минуте. Насколько же агрессивно заводит партнеров Зинченко с первого же шага на поле. Уайт ушел отдыхать. За следующие 10 минут после зачисления гола Гордона Арсенал владеет мячом... 95% времени. Хозяева попытались вырваться в контру. Зинченко оттер Мёрфи, а тот с гримасой боли внезапно остановился. Обратная замена из-за непреодолимой боли в плече, позволившей Джейкобу отыграть лишь 17 минут. Виейра и Троссар заменили также Жоржинью и Нкетию.

Невероятно! Гимараес таки получает желтую за агрессивное движение в сторону шеи Вийеры. И эти непосредственные эмоции: "Меня то за что?!" Каким-то чудом Бруно продолжает находиться на поле, не оставляя свою команду в меньшинстве. Довольно грубо своей далеко выставленной косой срубил Ливраменто Мартинелли. Без криков боли не обошлось, но только желтая – сегодня такой матч. В целом Арсенал настрелял по воротам 14 раз, однако лишь 1 удар в створ ворот, а сразу 9 принял на себя блок. Последняя подобная попытка – обыгрыш Троссара с Зинченко.

Ньюкасл драматично зубами цепляется за перспективы сохранить место в ЛЧ. "Сороки" набирают 20 очков, отставая от заветной топ-4 на каких-то 2 балла. Арсенал остается третьим (24 пункта), но рискует вылететь из зоны Лиги чемпионов, если Ливерпуль и Астон Вилла переиграют аутсайдеров в воскресенье.

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