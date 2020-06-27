Зубков стал полноправным игроком Ференцвароша – клуб Реброва выкупил вингера у Шахтера

Ференцварош объявил о трансфере Александра Зубкова, который выступал за венгерскую команду на правах аренды из Шахтера.

Атакующий полузащитник Ференцвароша Александр Зубков подписал полноценный контракт с клубом. Шахтер, которому принадлежали права на игрока, согласился продать украинца, информирует официальный сайт Ференцвароша.

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Сумма сделки не разглашается. Как сообщил агент игрока Вадим Шаблий в Instagram, соглашение рассчитано на 4 года. Заметим, что ранее была информация об интересе к Зубкову со стороны итальянских клубов и Фенербахче – не исключено, что чемпион Венгрии решит продать Зубкова дороже.

В сезоне 2019/20 Зубков стал чемпионом Венгрии. Украинец сделал весомый вклад в победу Ференцвароша – 41 матч во всех турнирах (27 – в чемпионате), 10 голов и 12 ассистов.

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