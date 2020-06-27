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Зубков стал полноправным игроком Ференцвароша – клуб Реброва выкупил вингера у Шахтера

20:22 - Читати українською
Зубков стал полноправным игроком Ференцвароша – клуб Реброва выкупил вингера у Шахтера
Ференцварош выкупил Зубкова / официальный сайт клуба

Ференцварош объявил о трансфере Александра Зубкова, который выступал за венгерскую команду на правах аренды из Шахтера.

Атакующий полузащитник Ференцвароша Александр Зубков подписал полноценный контракт с клубом. Шахтер, которому принадлежали права на игрока, согласился продать украинца, информирует официальный сайт Ференцвароша.

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Сумма сделки не разглашается. Как сообщил агент игрока Вадим Шаблий в Instagram, соглашение рассчитано на 4 года. Заметим, что ранее была информация об интересе к Зубкову со стороны итальянских клубов и Фенербахче – не исключено, что чемпион Венгрии решит продать Зубкова дороже.

В сезоне 2019/20 Зубков стал чемпионом Венгрии. Украинец сделал весомый вклад в победу Ференцвароша – 41 матч во всех турнирах (27 – в чемпионате), 10 голов и 12 ассистов.

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Полузащитник Александр Зубков подписал контракт с чемпионом Венгрии - «Ференцварошем». Соглашение рассчитано на 4 года. Прежде всего хотим поблагодарить @fcshakhtar и пожелать клубу новых достижений. @zubiksane4ka провел отличный сезон в Венгрии, стал чемпионом страны, отлично показал себя в Лиге Европы. Александр быстро адаптировался и стал одним из лидеров команды. Ждем от @zubiksane4ka такой же яркой игры и новых побед! Не останавливайся! Midfielder Oleksandr Zubkov has signed a full contract with the Champions of Hungary Ferencvaros TC. This is a 4-year deal. First of all, we would like to thank @fcshakhtar and wish the club new achievements. @zubiksane4ka spent a great season in Hungary, became the domestic Champion and proved himself in the Europa League. Oleksandr quickly adapted and became one of the leaders of the team. We expect the same bright performance and new victories from @zubiksane4ka! Don't stop!

Допис, поширений Shablii Vadim (@shablii_vadim)

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Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча – Каштру без половины лидеров, Скрипник с безумными потерями
19:25
5693
Теги
Главное Украинцы за рубежом Александр Александр Зубков Сергей Сергей Ребров Венгрия Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Шахтер Шахтер Ференцварош Ференцварош Трансферы
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