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Зубков став повноправним гравцем Ференцвароша – клуб Реброва викупив вінгера в Шахтаря

20:17 - Читать на русском
Зубков став повноправним гравцем Ференцвароша – клуб Реброва викупив вінгера в Шахтаря
Ференцварош викупив Зубкова / офіційний сайт клубу

Ференцварош оголосив про трансфер Олександра Зубкова, який виступав за угорську команду на правах оренди з Шахтаря.

Атакувальний півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков підписав повноцінний контракт з клубом. Шахтар, якому належали права на гравця, погодився продати українця, інформує офіційний сайт Ференцвароша.

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Сума угоди не розголошується. Як повідомив агент гравця Вадим Шаблій в Instagram, угода розрахована на 4 роки. Зауважимо, що раніше була інформація про інтерес до Зубкова з боку італійських клубів та Фенербахче – не виключено, що чемпіон Угорщини вирішить продати Зубкова дорожче.

У сезоні 2019/20 Зубков став чемпіоном Угорщини. Українець зробив вагомий внесок у перемогу Ференцвароша – 41 матч у всіх турнірах (27 – у чемпіонаті), 10 голів та 12 асистів.

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Полузащитник Александр Зубков подписал контракт с чемпионом Венгрии - «Ференцварошем». Соглашение рассчитано на 4 года. Прежде всего хотим поблагодарить @fcshakhtar и пожелать клубу новых достижений. @zubiksane4ka провел отличный сезон в Венгрии, стал чемпионом страны, отлично показал себя в Лиге Европы. Александр быстро адаптировался и стал одним из лидеров команды. Ждем от @zubiksane4ka такой же яркой игры и новых побед! Не останавливайся! Midfielder Oleksandr Zubkov has signed a full contract with the Champions of Hungary Ferencvaros TC. This is a 4-year deal. First of all, we would like to thank @fcshakhtar and wish the club new achievements. @zubiksane4ka spent a great season in Hungary, became the domestic Champion and proved himself in the Europa League. Oleksandr quickly adapted and became one of the leaders of the team. We expect the same bright performance and new victories from @zubiksane4ka! Don't stop!

Допис, поширений Shablii Vadim (@shablii_vadim)

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