Зубков став повноправним гравцем Ференцвароша – клуб Реброва викупив вінгера в Шахтаря

Ференцварош оголосив про трансфер Олександра Зубкова, який виступав за угорську команду на правах оренди з Шахтаря.

Атакувальний півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков підписав повноцінний контракт з клубом. Шахтар, якому належали права на гравця, погодився продати українця, інформує офіційний сайт Ференцвароша.

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Сума угоди не розголошується. Як повідомив агент гравця Вадим Шаблій в Instagram, угода розрахована на 4 роки. Зауважимо, що раніше була інформація про інтерес до Зубкова з боку італійських клубів та Фенербахче – не виключено, що чемпіон Угорщини вирішить продати Зубкова дорожче.

У сезоні 2019/20 Зубков став чемпіоном Угорщини. Українець зробив вагомий внесок у перемогу Ференцвароша – 41 матч у всіх турнірах (27 – у чемпіонаті), 10 голів та 12 асистів.

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