"На Мальдивах пересекся с Квальяреллой": Зубков – о чемпионстве Ференцвароша, Шахтере и чем Зинченко хуже Депая

Интервью Валерия Пригорницкого с Александром Зубковым, лидером Ференцвароша, одним из самых ярких украинских легионеров в чемпионате Венгрии.

Не знаю, как вы, а я верю, что Зубков этим летом окажется в генуэзской Сампдории. Конечно, он не признался, подписан ли у него предварительный контракт с итальянским клубом – не сознался даже не для печати, все держит в тайне.

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Но выглядит все очень даже убедительно. Александр проводит ударный сезон в Ференцвароше и ведет команду Сергея Реброва к победе в чемпионате Венгрии. На момент приостановки чемпионата "Фради" после 25 туров уверенно возглавляют таблицу чемпионата Венгрии, опережая Фехервар на три очка, имея две игры в запасе. Зубков с 10 передачами – лучший ассистент Ференцвароша, и лучший бомбардир команды с 8 мячами в чемпионате. Для сравнения у Петряка 6 голов и 7 результативных передач в составе Фехервара (или МОЛ Види, кому как угодно) в 33 матчах во всех турнирах.

Так что наши футболисты не только в Бельгии приживаются, но и в соседней Венгрии на виду. Удивительно ли, что в их сторону стал активно посматривать тренерский штаб сборной. Харатин получил дебютный вызов, а Зубков числится в ближайшем резерве, даром что матчи с Францией и Польшей отменили или перенесли – не важно уже и в виду сдвига Евро на год.

Кстати, кому-то этот сдвиг точно пойдет на руку. Не только Зубкову, но и Беседину, например. А вот в целом для сборной Украины это явно отрицательный момент. Всем нашим лидерам уже тридцать и за тридцать – Коноплянке, Ярмоленко, Степаненко, Марлосу, Мораесу, Пятову (Кривцову в следующем году стукнет тридцать). И вот представьте, что через год они еще на 5-10 минут раньше уставать станут. На тайм ОК – хватит, ну ладно – на 60 минут. Но не на 90 и явно не на 120, если выйдем в плей-офф. Это мы не паникуем, а следуем здравому смыслу. Впрочем, сегодня не об этом.

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Вернемся к Зубкову. Сампдория готова заплатить за игрока Шахтера 4,5 млн. Контракт Зубкова с дончанами рассчитан до июня 2022 года. Как вы понимаете, он играет в Ференцвароше в аренде. Каштру на него не рассчитывает, и поэтому вряд ли Шахтер станет препятствовать его трансферу. Это может показаться странным, но в Шахтере Зубков ни разу не отметился забитым голом, хотя не сказать, что ему и шансов много предоставляли, несмотря на 22 появления на поле. Большинство из них – это недолгие выходы на замены, как, например, выход вместо Марлоса на 90-й минуте игры с Фейеноордом в Роттердаме (это когда Бернард дублем разразился и принес победу "горнякам" 2:1).

Зато стоило отдать Зубкова в Мариуполь, как он там сразу 8 мячей положил. В Ференцвароше те же восемь и это еще не вечер. Кстати, Александр был одним из ключевых игроков того Шахтера U-19, который добирался финала Лиги чемпионов. За весь розыгрыш он провел 10 игр и забил 3 мяча. Челси не забивал. Интересно, что с того финала уже несколько футболистов играет в Серии А. Странно, да (кто они – читайте интервью)? А если еще и Зубков окажется в Сампдории? А если еще и Яремчук примкнет к Роме летом, так зачем нам та Англия с Зинченко и Ярмоленко :-)

"Я не гонюсь за голами"

– Александр, у вас 8+10 в этом сезоне. Можно сказать, вы нашли свою команду, свой чемпионат?

– Не скажу, что это какая-то неожиданность для меня. Небольшая ремарка. У меня девять мячей, а не восемь – один еще я забил Лудогорцу в Лиге чемпионов. Как только пришел в Ференцварош, Сергей Станиславович внятно объяснил, что он хочет от меня. Мне нравится венгерский чемпионат. Не скажу, что он сверхъестественный, но в каждой командочке есть игровичок, который может накрутить и сделать результат.

– Вы лучший ассистент Ференцвароша в этом сезоне. Отдавать голевые не менее приятно, чем забивать?

– А меня папа с детства приучил не гнаться за голами и не быть эгоистом. Для меня голевая передача равносильна голу. Мне нравится приносить пользу команде любым способом.

– Вы ставили задачу забить 10 мячей, но потом планку повысили до 15-ти. Покорите ее, если чемпионат доиграют?

– Посмотрим. Конечно, я планирую покорить эту отметку. Но если отдам 15 голевых, меня это устроит.

– Вы на таком ходу, что кажется вас должны были вызывать в основную заявку, а не оставлять в резерве. Не расстроились?

– Абсолютно! Моя задача – совершенствоваться, забивать мячи, отдавать передачи, приносить пользу своей команде. А все остальное – оценят или нет – это решение тренерского штаба сборной. Я не думаю, что они не вызовут игрока, если он будет этого действительно достоин.

– Для вас лучше, что Евро-2020 перенесли на год, не так ли?

– Самое главное – здоровье! Можно же и травмы получить, к примеру. Как решат сверху, так и будет.

– С другой стороны перенос Евро на 2021-й год не лучший вариант для Украины. Костяк сборной – Ярмоленко, Коноплянка, Мораес, Степаненко, Пятов – далеко уже не молоды…

– Я не думаю, что у них настолько критический возраст, что он станет помехой. Здесь важнее игровой тонус и физическое состояние. Это если бы речь шла о ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет через 2,5 года, тогда, возможно.

"Ваньку недолюбливают в Ференцвароше"

– Каким вам видится чемпионат Украины с будапештской колокольни?

– Сейчас немало украинских футболистов едет в Венгрию. Прежде всего ради финансовой стабильности. Насколько мне известно, здесь у всех клубов в этом вопросе все благополучно. Я не скажу, что зарплаты выше, но чемпионат Венгрии как-то живее выглядит.

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Сильнее ли сам чемпионат Венгрии? Если убрать Шахтер и Динамо – то да. Но точно здесь лучше инфраструктура, условия, атмосфера на трибунах. И главное – нет такого, что нужно добираться во Львов из Мариуполя по 30 часов на поезде. В Венгрии все компактно – в 3-4 часах.

– Чем добираетесь?

– В зависимости от локации и графика. Во время еврокубков, когда мы играли по две игры в неделю, к примеру, в Кишварду, что вблизи границы с Украиной, ехали поездом – чтобы иметь больше времени для восстановления. А в основном – автобусом. Самолетом не летаем. Нет смысла.

– Ференцварош станет чемпионом?

– Не сомневаюсь в этом.

– Петряк вам не завидует?

– Нет. У нас с ним отличные отношения – ежедневно переписываемся, созваниваемся. Он только рад моим успехам, а я его. Зависть – плохое качество.

– Что о Петряке думают болельщики "Фради"?

– Мягко говоря, Ваньку недолюбливают. Во время игры в него и бокалы с пивом летели, и зажигалки с монетами. Пока они его не простили. Но вы же знаете, что время лечит.

– Есть ли в Украине хотя бы у кого-то такие болельщики, как у Ференцвароша?

– У киевского Динамо огромная армия болельщиков. У Шахтера на Донбасс Арене была не меньше. Сейчас, конечно, не так.

– Как венгры к украинцам относятся?

– Хорошо. Меня вообще приняли замечательно, может, из-за того, что я в первой же игре забил Лудогорцу. Нередко подходят в городе, просят сфотографироваться, желают удачи. Ференцварош в Будапеште любят, как Шахтер и Динамо в своих городах. Элементарно узнают в кафе, торговых центрах, простых магазинах.

– Харатину венгры предложили играть за сборную Венгрии. Он не раздумывал насчет принятия венгерского гражданства?

– Я не разговаривал с ним на эту тему.

– Думаете, по этой причине его срочно вызвали в сборную?

– Вопрос провокационного характера (Смеется).

– Харатин к себе в Мукачево не приглашал, не показывал родные места?

– Нет. Из Будапешта до Мукачево не близко. А из Кишварды, которая в 80 км от Мукачево, не ездили, потому что после игры сразу домой отправились.

– Белорус Николай Сигневич и грузин Лаша Двали – основные в Ференцвароше?

– В этом сезоне Николай не так часто играет в основном составе, а Лаша ключевой исполнитель, но на данном этапе его преследует череда травм. Он сделал операцию и восстанавливается.

– Вы держитесь все вместе "советским отрядом" в коллективе?

– Конечно, мы немножко больше между собой общаемся, но в принципе мой уровень английского позволяет общаться не только с русскоговорящими в команде. Нередко после тренировки собираемся всей командой пообедать. Порядка десяти человек из команды живут в одном районе, в том числе ивуариец Франк Боли, словенец Миха Блажич и босниец Элдар Чивич. Мы часто выходим на завтрак, на кофе или обедать вместе.

– А в каком районе Будапешта обитаете?

– Ференцварош располагается в районе Пешт, который имеет выход к Дунаю. Это Придунайская зона. Я наслышан, что в Будапеште есть деление команд по зонам. У Ференцвароша свой район, у Уйпешта и Гонведа – свои. Есть еще команды Вашаш и МТК, но они менее популярные.

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Я особо не гуляю и не езжу в чужие районы. Если мы с женой и выбираемся поужинать или в супермаркет, то где-то в центре. Раньше было немало столкновений между фанатами и игроками, не рекомендовалось появляться в чужом районе, чтобы по физиономии не получить. Но сейчас такое не встречается, по крайней мере я не слышал. Самое непримиримое Будапештское дерби считается между Ференцварошом и Уйпештом.

"Тренеры не могли понять, что за запах пива в перерыве"

– Что хорошего, а что плохого в чемпионате Венгрии?

– Футбольная инфраструктура на высоком уровне. География клубов компактная – это тоже плюс. Большие расстояния изматывают. Болельщики ходят и любят футбол. Приятно играть даже на маленьких стадиончиках, которые и пяти тысяч не вмещают. В той же Кишварде, Фильчуте или Капошваре стадиончики до пяти тысяч, но очень атмосферно. Почти всегда биток, когда приезжает Ференцварош. На наши домашние игры тоже прилично ходят. Если это еврокубковая игра Групама Арена заполняется до отказа. Если матчи чемпионата, то приходит процентов 70% – это тысяч 15.

А что плохого? Судейство. Не менее странно судят, чем у нас. В плане жизни есть один жирный минус. Я живу в том районе, где много туристов и иностранных студентов. Очень шумно. Галдят и мусорят, на этажах грязно и сильно воняет. Наши соседи любят принять ванную в два часа ночи, и нам все это слышно. Не говоря уже о том, как громко они слушают музыку. Мы не знаем, что с этим делать. Обращались в полицию. Они приехали, успокоили соседей, но на следующий день все продолжилось.

– Какие места в Венгрии вам запали в душу?

– Мне нравится стадион в Секешфехерваре. Это стадион команды МОЛ Види, где Ванька играет. И в Дебрецене красиво. Это второй город по численности населения в Венгрии.

– Как дела у Олега Голодюка и Артема Фаворова?

– Честно говоря, не слежу за ними (сменивший Десну на Академию Пушкаша этой зимой Фаворов провел 4 игры в новой команде и забил один гол. 32-летний воспитанник Карпат Олег Голодюк провел 5 игр за Залаэгерсег в этом сезоне. – В.П.).

– За что вас фаны Дьошдьора облили пивом?

– Не особо приятная история. Я понимаю, что это фаны и им свойственны такие поступки. Чем-то я им не понравился. На пятой минуте мне холодный душ устроили. Они даже пиво не распробовали (Смеется).

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Я пошел за мячом, чтобы партнер подал угловой. И мне бокала три прыснули в лицо. В перерыве тренеры не могли понять, что за запах пива стоит в раздевалке. Думали, кто-то втихаря подбухивает (Смеется). Но то моя футболка вся пропиталась пивом. Однако эта ситуация меня только завела. Я им гол со штрафного положил и Ференцварош победил.

– Чемпионат Венгрии тоже останавливают. Надолго?

– Последний тур мы играли без зрителей. И вообще нас просили не давать комментарии по этому поводу. Все в подвешенном состоянии.

– Иван Петряк рассказывает: "Я сейчас живу в так называемом колхозе – здесь спокойнее, пока. Я нахожусь от Будапешта на расстоянии 55 км. Здесь нет туристов. На всякий случай в магазин поеду позже: возьму что-то интересное для дезинфекции. Ежедневно ситуация меняется, поэтому есть ощущение волнения". Как у вас обстоит ситуация?

– Ну в магазин в любом случае надо выходить – раз в три-четыре дня выходим на свой страх и риск. Сейчас, конечно, реально лучше никуда не высовываться, как бы скучно дома не было. Людей в Будапеште если и стало меньше, то ненамного. Есть в масках, но большинство без. Но апокалипсной атмосферы пока не наблюдается.

"Шахтеру вполне реально выиграть Лигу Европы"

– Ребров говорил, что у украинцев самый низкий уровень английского в команде. Станиславович вас заставляет английский учить?

– До переезда в Венгрию я четыре месяца занимался с репетитором. Здесь в первый же день спортивный директор Ференцвароша сказал, что нашел учителя английского языка, но мы отказались, так как занимаемся со своими по скайпу. У меня три урока по часу в неделю. Пока этого достаточно.

– У Реброва был приоритет на еврокубки?

– Еврокубки с одной стороны – витрина, но с другой – дополнительное давление. Мы старались играть без давления, показать все на что способны без страха за результат. Конкретных задач в Лиге Европы не ставили, но мы едва не вышли из своей группы. Банально не хватило европейского опыта.

– Как вы умудрились скрутиться 0:3 Лудогорцу, который Эспаньолу 0:6 влетел?

– Лудогорец нас хорошо изучил по играм в квалификации Лиги чемпионов. Мы же с ними встретились в первом раунде и дважды победили (затем Ференцварош прошел Валлетту, но уступил загребскому Динамо и не вышел в Лигу чемпионов. – В.П.). Но честно признаться, Лудогорец по классу выше, чем Ференцварош. Кстати, за них играет Форстер из Зари, толковый защитник.

Меня больше удивило выступление московского ЦСКА. "Армейцы" заняли последнее место в нашей группе, но им дико не везло. Даже когда мы их обыграли в Москве 1:0, они должны были забивать мячи четыре нам, но наш вратарь поймал кураж! ЦСКА занял не свое место в группе.

– Как думаете, Шахтер – один из главных фаворитов на победу в Лиге Европы?

– Безусловно! У Шахтера есть и опыт, и класс. Шахтеру вполне реально выиграть Лигу Европы. Он легко должны выходить как минимум в полуфинал.

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– Мирча Луческу говорил: "Фонсека три года не вводил в состав украинцев". Вам Фонсека давал шанс или мизер времени не в счет?

– Я играл обычно в матчах в конце чемпионата, когда все задачи были решены. Фонсека разговаривал со мной, говорил, что я хорошо работаю и чтобы продолжал в том же духе. Но проявить себя в Шахтере тяжело, особенно на моей позиции, где жесточайшая конкуренция. В любом случае, тренируясь рядом с такими футболистами в первой команде, я получил колоссальный опыт.

Чем Фонсека отличается от Луческу, а Каштру – от Фонсеки

– Как расцените период Фонсеки в Шахтере? Шахтер с ним развивался или топтался на месте?

– Придя в команду, он немного видоизменил структуры игры в плане обороны. Защитники стали держать линию обороны выше. При Луческу защитники действовали индивидуально. У Фонсеки больше зональная игра. У Каштру то же самое, что и у Фонсеки, если говорить о линии обороны. Но Каштру изменил атакующую структуру. Шахтер стал чаще играть в одного опорного и два поднападающих, при этом вингеры размещаются более шире.

– Что вам вспоминается по лигочемпионовскому финалу с Челси?

– Хороший год и продуктивное время. После того года много кто из ребят попал в первую команду. Витю Коваленко сразу после финала забрали в первую команду, затем перевели Колю Матвиенко и потом уже нас с Борячуком подключили. Тот год сильно дал в плане уверенности в себе. Мы играли среди лучшей молодежи мира, вышли в финал Лиги чемпионов. Конечно, могли и победить Челси, но их класс все же был повыше. У них много ребят уже тренировались с первой командой. Их как бы спускали играть за U-19. Чуточку бы везения в финале…

– Кого из игроков Челси запомнили?

– Ой, много кого. Все те фамилии сейчас на слуху – Кристенсен, Лофтус-Чик, Соланке. Крайний защитник (Ола Айна) из Нигерии сейчас в Торино играет; француз Жереми Бога в Сассуоло. Другие футболисты тоже не затерялись.

– Проверка! Кто играл в том финале: Маунт или Абрахам?

– Абрахам! Он вышел на последние 5-10 минут. Представляете, он тогда даже в состав не попадал. Но я его помню. Он был высоким и худощявым, сейчас уже оброс мышцами.

– Слушайте, а где сейчас Бека Вачиберадзе? После рижского РФШ он перебрался в бельгийский Ломмель, но там его след простыл…

– Хороший вопрос. Не знаю. Давно не общался.

"Борячук превзойдет Селезнева"

– Вы родились в Макеевке. Селезнев был вашим кумиром?

– Честно говоря, до 19-20 лет я даже не знал, что он из Макеевки. Узнал только после того как сам попал в Шахтер. Мы с ним немного пересеклись при Луческу, он тогда вернулся из Кубани.

– Царь Султанович вас под свое крыло не взял?

– Нет.

– Был ли кто-нибудь круче Селезнева среди украинских нападающих в 2010-х годах?

– Я думаю, Андрей Борячук станет круче. У него есть все качества для этого. Если Андрюха вернет свою прежнюю уверенность и станет правильно работать над собой, то превзойдет Селезнева. Но на данный момент, конечно, форвард номер один – Яремчук. Он хорошо себя проявляет в Бельгии, это его лига!

– Кто еще из футболистов вышел из Макеевки?

– Макеевка – футбольный город. Много кто вышел отсюда. Из тех, что я знаю – Сергей Валяев, игравший в Металлисте (и Днепре. – В.П.) и Эдуард Цихмейструк. Еще много футболистов старого поколения из Макеевки. В Макеевке очень любили футбол. В 8-9 утра уже яблоку не было где упасть на футбольных площадках. Вот только, когда мне уже исполнилось лет 17-18, там где у нас были очереди, в лучшем случае пару человек мяч пинало. Выехали, наверное.

– Федецкий в "Рассмеши комика" пошутил, что некрасивых и маленьких в Шахтере сбрасывали в Мариуполь. Оценили его юмор?

– Да. Прикольно!

– Как вы относились к аренде в Мариуполь?

– Поначалу – не очень. Мне было обидно, что меня туда отправляют. Но я подумал и решил для себя, что не хочу просиживать этот возраст, нужно проявлять себя. И все это перевернулось в позитивное русло. Я пошел в Мариуполь и получил игровую практику.

– Такие клубы как Мариуполь – опухоль нашего футбола или они нужны для молодежи?

– Я могу судить только по себе. Мне он пошел на пользу. Все зависит от целей футболиста.

– Ваше отношение к киевскому Динамо? Вы радуетесь крутому пике Динамо?

– Нет, конечно. Во-первых, в Динамо много моих товарищей по молодежке играет. Во-вторых, если Динамо потеряет в классе и скатится еще ниже, то Шахтеру просто не с кем будет бороться за чемпионство.

– Это правда, что Сампдория согласовала с Шахтером ваш летний трансфер за 4,5 млн евро?

– Без комментариев.

– Вам известно, что Сампдория побеждала в Кубке Кубков и была финалистом Кубка чемпионов?

– Нет, не знал. Я знаю, что это приличный середняк Серии А. Даже знаю одного футболиста лично.

– Да? Кого?

– Фабио Квальяреллу. Пересекся с ним на Мальдивах, где проводил медовый месяц с женой.

– Вы ему уже сообщили, что скоро будет ассисты раздавать?

– Ну, конечно. Он пожал мне руку и сказал: "Саня, давай уже быстрее переходи" (Смеется)!

– Итальянский чемпионат вам подходит по стилю?

– Из топ-пяти чемпионатов, думаю, Италия мне идеально подходит.

В чем Зинченко хуже Депая

– Дайте угадаю, если бы не футбол, вы стали бы рэпером?

– Нет. Гимнастом! В пять-шесть лет я пошел в секцию гимнастики, занимался параллельно с футболом. Когда родители увидели, что я стал разрываться и сильно уставать, то сказали, чтобы я определился с выбором профессии. Футбол победил.

– Рустам Худжамов: "От рэпа Борячука и Зубкова коты разбегаются". Худжамов ничего не смыслит в репе?

– Да старый он, куда ему понимать? (Смеется).

– Кто хуже читает: Мемфис Депай или Зинченко?

– Зинченко, конечно!

– Три лучших рэпера современности?

– Хоть я и больше слушаю русский, но американцы задают тон в рэп-индустрии – Drake, Kanye West. А из русских мне нравится L-One и Баста.

– Назовите известно человека, с которым бы хотели познакомиться / затусить?

– Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор.

– Если окажется, что коронавирус приведет к апокалипсису и осталось жить одну неделю – как бы вы ее провели?

– Улетел бы на Мальдивы с женой.

Валерий Пригорницкий, специально для Футбол 24

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