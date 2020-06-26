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Ференцварош готовится к потере Зубкова – клуб Реброва интересуется еще одним украинцем из Шахтера

13:32 - Читати українською
Ференцварош готовится к потере Зубкова – клуб Реброва интересуется еще одним украинцем из Шахтера
Владислав Вакула / фото: Шахтер

Украинский легионер Ференцвароша Александр Зубков вызывает интерес у других европейских клубов.

Клуб Сергея Реброва, который недавно защитил чемпионский титул, уже реагирует на слухи о возможном уходе Александра Зубкова. Украинец в нынешнем сезоне записал себе в актив 9 голов и 6 ассистов и уже заинтересовал представителей Серии А и Фенербахче.

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Как стало известно Футбол 24, Ференцварош обратил внимание еще на одного игрока Шахтера. Речь идет о Владиславе Вакуле. В нем Фради видит замену для Зубкова, если не удастся договориться с Шахтером о полноценном трансфере, или сам Александр захочет продолжить карьеру в другой команде. Кроме того, Вакула может сыграть в центре нападения и стать конкурентом Франко Боли.

К слову, в нынешнем сезоне Вакула еще не сыграл ни одного официального матча за Шахтер. Первую половину кампании 21-летний футболист провел в Мариуполе, где в 15 матчах забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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Источник: Футбол 24
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Главное Украинцы за рубежом Трансферы чемпионата Украины Трансферы Венгрия Шахтер Шахтер Ференцварош Ференцварош Александр Александр Зубков Владислав Владислав Вакула
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