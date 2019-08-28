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Зубков рассказал об адаптации в Ференцвароше

06:30 68 Читати українською
Зубков рассказал об адаптации в Ференцвароше
Александр Зубков (справа) / Ференцварош

Украинский вингер Ференцвароша Александр Зубков рассказал о быте в Венгрии и о любимой позиции на поле.

"Что касается адаптации, то уже чувствую себя в Венгрии намного лучше. Помогло, что перед переездом в Венгрию успел походить к репетитору, занимался четыре месяца английским.

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Хорошо понимаю партнеров и языкового барьера нет. В Будапеште тоже обжился, снимаю квартиру. Поэтому никаких бытовых проблем нет.

Позиция? Больше мне нравится играть справа, со смещением. Но где буду полезен команде, там и буду играть. В этом никаких проблем.

Совершенству нет предела. Нужно работать дальше, чтобы повышать свое мастерство и помогать команде достигать поставленных целей", – цитирует Зубкова Sportarena.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Александр Зубков Александр Зубков Венгрия
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