Зубков рассказал об адаптации в Ференцвароше

Украинский вингер Ференцвароша Александр Зубков рассказал о быте в Венгрии и о любимой позиции на поле.

"Что касается адаптации, то уже чувствую себя в Венгрии намного лучше. Помогло, что перед переездом в Венгрию успел походить к репетитору, занимался четыре месяца английским.

Ребров взял на себя вину за разгромное поражение Ференцвароша в чемпионате Венгрии

Хорошо понимаю партнеров и языкового барьера нет. В Будапеште тоже обжился, снимаю квартиру. Поэтому никаких бытовых проблем нет.

Позиция? Больше мне нравится играть справа, со смещением. Но где буду полезен команде, там и буду играть. В этом никаких проблем.

Совершенству нет предела. Нужно работать дальше, чтобы повышать свое мастерство и помогать команде достигать поставленных целей", – цитирует Зубкова Sportarena.

Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли