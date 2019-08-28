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Зубков розповів про адаптацію у Ференцвароші

06:30 391 Читать на русском
Зубков розповів про адаптацію у Ференцвароші
Олександр Зубков (праворуч) / Ференцварош

Український вінгер Ференцвароша Олександр Зубков розповів про побут в Угорщині та про улюблену позицію на полі.

"Що стосується адаптації, то вже відчуваю себе в Угорщині набагато краще. Допомогло, що перед переїздом до Угорщини встиг походити до репетитора, займався чотири місяці англійським.

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Добре розумію партнерів і мовного бар'єру немає. У Будапешті теж обжився, знімаю квартиру. Тож ніяких побутових проблем немає.

Позиція? Більше мені подобається грати праворуч, зі зміщенням. Але, де буду корисний команді, там і буду грати. В цьому ніяких проблем.

Досконалості немає меж. Потрібно працювати далі, щоб підвищувати свою майстерність і допомагати команді досягати поставлених цілей", – цитує Зубкова Sportarena.

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Теги
Світ Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Олександр Зубков Олександр Зубков Угорщина
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