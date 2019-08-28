Зубков розповів про адаптацію у Ференцвароші

Український вінгер Ференцвароша Олександр Зубков розповів про побут в Угорщині та про улюблену позицію на полі.

"Що стосується адаптації, то вже відчуваю себе в Угорщині набагато краще. Допомогло, що перед переїздом до Угорщини встиг походити до репетитора, займався чотири місяці англійським.

Ребров взяв на себе провину за розгромну поразку Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини

Добре розумію партнерів і мовного бар'єру немає. У Будапешті теж обжився, знімаю квартиру. Тож ніяких побутових проблем немає.

Позиція? Більше мені подобається грати праворуч, зі зміщенням. Але, де буду корисний команді, там і буду грати. В цьому ніяких проблем.

Досконалості немає меж. Потрібно працювати далі, щоб підвищувати свою майстерність і допомагати команді досягати поставлених цілей", – цитує Зубкова Sportarena.

Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли