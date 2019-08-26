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Ребров взял на себя вину за разгромное поражение Ференцвароша в чемпионате Венгрии

13:11 97 Читати українською
Ребров взял на себя вину за разгромное поражение Ференцвароша в чемпионате Венгрии
Сергей Ребров / Ференцварош

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал разгромное поражение своей команды в чемпионате Венгрии против Академии Пушкаша.

"Сложно говорить об этом матче. Мы играли достаточно хорошо в первой половине, создавали моменты, но, к сожалению, не реализовали их.

Ференцварош Реброва с Игнатенко неожиданно разгромно уступил Академии Пушкаша

Во втором тайме была большая разница в интенсивности игры соперника и нашей игры. Мы поговорим с игроками о том, что произошло сейчас, и исправим эти ошибки во время тренировок.

Соперник хотел выиграть больше. Каждый должен спросить себя, почему это так. Все голы мы пропустили из-за собственных ошибок, мы контролировали игру, но, возможно, сегодня не хватало мастерства.

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Мы ввели много новых игроков в состав, но это не причина поражения. У нас нет команды А и Б. Вся ответственность за такой результат на мне. Будем исправлять ошибки", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия
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