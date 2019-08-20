Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли

"Футбол 24" традиційно відстежує виступи українців, які виступають в іноземних чемпіонатах. Чим відзначилися наші земляки цього тижня – читайте у матеріалі.

Тиждень, що минув, традиційно виявився багатим на події. Гол+пас оформив у Словаччині Артем Сухоцький. Аналогічний показник у Казахстані в Адерінсоли Есеоли. Дублем у єврокубках відзначився Роман Дебелко. Лідерські якості в Угорщині проявив Олександр Зубков, а в Бельгії – Роман Яремчук. Продовжили гольові серії: в Білорусі – Квашук, а у Вірменії – Дедечко. Відзначаємо також вилучення Яковенка в Данії та Хомутова в Естонії.

Англія

Олександр Зінченко перервав свою магічну серію з переможних матчів – Манчестер Сіті у драматичному матчі зіграв внічию з Тоттенхемом (2:2), а українець відіграв усі 90 хвилин. "Містяни" могли й виграти, але гол Рахіма Стерлінга на заключних хвилинах гри був скасований після використання VAR.

"Ми любимо Зінченка": реакція британських ЗМІ на сміливу гру українця у феєричному матчі Манчестер Сіті – Тоттенхем

Андрій Ярмоленко вперше за 10 місяців вийшов на поле за Вест Хем, проте команді не допоміг – "молотки" розійшлися миром з Брайтоном (1:1), а наш земляк провів на полі 13 хвилин.

Іспанія

Минулого тижня ми писали про трансфер в Ейбар українського воротаря Дані Лтайфа, а тепер настав час завершувати епопею з Андрієм Луніним. Мадридський Реал знову відправив Андрія в оренду – цього разу у Вальядолід. Тим цікавіше буде стежити за Ла Лігою, де в кожному турі ігрову практику зможуть отримувати наші земляки.

В неділю Лунін потрапив у заявку нової команди на матч із Бетісом (2:1). Дебют поки відкладено. Загалом іспанський вікенд був максимально пасивним і чітко характеризується словом "лавочний".

Наприклад, Орест Лебеденко на лаві запасних провів матч Луго і Естремадури (0:0).

Аналогічно вихідні минули для Сергія Мякушка, який з комфортної позиції спостерігав за грою Алькоркона і Нумансії (1:0).

Тільки Роман Зозуля отримав ігрову практику і звично відбігав 90 хвилин за Альбасете. Щоправда, його команда тричі пропустила у заключні 25 хвилин і програла Альмерії 0:3.

Німеччина

Санкт-Паулі знову програв (1:2 Штутгарту), а Борис Тащи все ще в лазареті. Три тури – одне очко. Жахливий початок для команди українця.

Бельгія

Продовжує тішити нас Роман Яремчук, який старт сезону проводить під девізом "Жодного тижня без забитого голу". У Лізі Європи Гент з екс-форвардом Динамо переміг кіпрський АЕК (3:0), а Яремчук не забив, однак на вихідних уродженець Львова відкрив рахунок у двобої з Остенде (2:0).

До слова, для Романа це вже 6-й гол на старті сезону 2019/20 – зазначимо, що нападником збірної України цікавиться римський Лаціо.

Ігор Пластун на тижні відіграв 180 хвилин, а Роман Безус отримав ігрову практику в другому таймі матчу з Остенде.

Андрій Бацула вийшов на заключні 6 хвилин у протистоянні Кортрейка та Андерлехта (4:2).

Едуард Соболь на тижні відіграв 180 хвилин, а його Брюгге двічі зіграв внічию. Про результат матчу з Динамо ви знаєте, а от поєдинок на вихідних з Ейпеном завершився без голів.

Данія

Юрій Яковенко знову вийшов у старті Есб’єрга і вкотре вразив агресивністю. Якщо в минулому турі все обійшлося жовтою карткою, то тепер їх було дві. На перерву Есб’єрг пішов з перевагою над Люнгбю в один гол і зберіг її до фінального свистка 1:0. Проте зробити це було непросто. Яковенко на 64-й хвилині отримав попередження, а на 76-й хвилині – друге.

Українець коліном ненавмисно вивів з гри суперника, якого відразу ж замінили, і сам змушений був завчасно вирушити у роздягальню.

Артем Довбик з’явився на полі на 68-й хвилині в дуелі Мідтьюланда та Хобро (1:1). Команди забивали наприкінці зустрічі. Ключовою персоною обох епізодів був етнічний українець Ерік Святченко. Спочатку він сфолив у власному штрафному майданчику, привіз пенальті і гол, а на 90-й хвилині сам же зрівняв рахунок. Довбик активної участі під час взяття воріт не брав.

Кількома днями раніше Мідтьюланд програв Рейнджерсу в Лізі Європи (1:3), а Довбик також вийшов на поле наприкінці протистояння.

Фінляндія

Сейняйокі Дениса Олійника в четвер програв дома Марієхамну (0:2). Українець відіграв весь поєдинок і на його початку міг відкривати рахунок. Удар Олійника з правої підкоригував партнер – штанга! Згодом Денис був корисним біля власних воріт. Штрафний суперника з вбивчої позиції нейтралізував українець – він підставив голову під потужний удар.

В понеділок Сейняйокі знову не забив, проте цього разу і не програв – нічия 0:0 з РоПС. Олійник провів на полі весь матч.

Тоді ж дебютував у новій команді колишній голкіпер Миколаєва Валерій Восконян. Воротар допоміг ВПС перемогти Марієхамн (2:1). Єдиний гол Восконян пропустив з пенальті.

Швеція

В середу Ескільстуна з Ігорем Левченком у воротах здійснила потужний камбек в Кубку Швеції, коли на 38-й хвилині вже поступалася 0:2. До завершення поєдинку Карльстад Юнайтед пропустив тричі і програв 2:3.

В понеділок Левченко залишився в запасі на матч з Юргорденом і не брав участі у розгромі – 0:3.

Шотландія

Мар’ян Швед потрапив у заявку Селтіка, втім лише зі сторони спостерігав за перемогою в додатковий час в Кубку ліги над Данфермліном.

Португалія

Валерій Бондаренко попри забитий гол в дебютному матчі, відчуває брак довіри від тренера Гімарайнша. У двох поєдинках, що відбулися на тижні українець сидів на лаві запасних.

Чехія

Вдалими були вихідні для наших у Чехії. Злін на виїзді розгромив Опаву (3:0), Олександр Азацький відіграв успішно весь матч.

90 хвилин і в активі Тараса Качараби – його Слован переміг на виїзді Карвіну (1:0). Ахмед Алібеков усю гру провів на лаві запасних.

Туреччина

На берегах Босфору офіційно стартував новий сезон і запам’ятався кількома сенсаційними результатами. Наприклад, Сергій Рибалка зіграв 8 заключних хвилин в надзвичайно успішному для його Сівасспора двобої з Бешикташем (3:0).

Микола Морозюк відіграв весь матч проти Генчлербірлігі і допоміг Різеспору здобути три пункти. На старті поєдинку українець зіграв у волейбол у власному штрафному майданчику, втім арбітр розцінив цю гру руками, як ненавмисну.

Зате по перерві Морозюк організував єдиний гол в матчі. Микола класно навісив на партнера з правого флангу – далі була скидка головою під удар і гол.

Євген Опанасенко з лави запасних спостерігав за грою Коньяспор – Анкарагюджю (0:0).

В другому дивізіоні із забитого голу розпочав футбольний рік Олександр Гладкий. Українець з пенальті відкрив рахунок у матчі Адана Демірспора проти Баликесірспора (2:0).

Македонія

Вардар Євгена Новака розійшовся миром з Борецом – 0:0. Українець традиційно відіграв від дзвінка до дзвінка.

Сербія

Тарас Бондаренко зіграв 69 хвилин, а його Раднічки не виявили сильнішого у битві з Младостю (1:1). Вже на старті двобою українець отримав болісний удар, проте гру продовжив.

Польща

Олексій Дитятьєв відзначився гольовою передачею в матчі проти Шльонска. Втім його Краковії цього виявилося недостатньо – поразка 1:2. Українець був активним, отримав жовту картку і міг забивати сам.

Володимир Костевич провів на полі весь матч проти Арки (0:0). На третій компенсованій хвилині українець під пресом втратив м’яч і подарував супернику вихід сам на сам з власним воротарем. На щастя для Леха, все минулося.

Вісла без Дениса Баланюка в заявці розтрощила Лодзь (4:0).

Знову не грав Руслан Бабенко – українець з лави запасних спостерігав за тим, як його Ракув здолав Лехію (2:1).

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва після болісної поразки від загребського Динамо (0:4) оговтався в чемпіонаті Угорщини. Єдиний гол Олександра Зубкова на старті зустрічі приніс чинному чемпіону перемогу над Капошваром (1:0).

Участь у цьому матчі взяли також Ігор Харатін (16 хвилин), Данило Ігнатенко, а ще Андрій Якимів. Останні двоє відіграли весь матч і отримали по жовтій картці.

Богдан Мельник та Роман Карасюк відіграли по 90 хвилин і посприяли перемозі Кішварди над Гонведом (3:1), у запасі якого матч провів Владислав Кулач.

Фехервар з Іваном Петряком у складі не помітив Дьошдьор Сергія Шестакова (5:1). Обидва українці провели на полі по 90 хвилин. Петряк не відзначився звиклою результативністю, втім наприкінці першого тайму при рахунку 1:1 заробив на собі другу жовту картку для опонента.

Мезекьовешд втретє переміг за три тури, а наш Андрій Нестеров знову відіграв весь матч. Цього разу в ролі жертви виступила Академія Пушкаша (1:0).

Хорватія

Дмитро Льопа нічим особливим не відзначився (міг заробити пенальті у власні ворота, якби арбітр прийняв інше рішення) і пішов з поля на 77-й хвилині, коли його Осієк програвав Рієці 0:1. До завершення зустрічі рахунок таки було зрівняно – 1:1.

Олександр Сваток відіграв весь поєдинок проти Гориці і допоміг Хайдуку тріумфувати 3:0. Другу гольову атаку розпочав успішний відбір м’яча від Олександра.

Словаччина

Слован Артема Сухоцького у вівторок переміг Дандолк у Лізі Європи (3:1). Українець вступив у гру на 85-й хвилині. Зате на вихідних Сухоцький вийшов у старті і допоміг здолати на виїзді Середь (4:0). Наш оборонець знову відзначився голом, а також оформив гольову передачу. Наприкінці першого тайму Артем подвоїв перевагу Слована, а в компенсований час асистував орендованому в Зорі бразильцю Рафаелю.

Сухоцький голом та асистом на гравця Зорі допоміг Словану вийти в лідери чемпіонату Словаччини

Українські захисники Данило Бескоровайний та Вадим Червак вийшли у старті ДАК 1904 та Земпліна відповідно і зіграли не найкращим чином. Вже на старті господарі пропустили – наш чемпіон світу програв дуель один в один нападнику і дозволив пробити по воротах. Бескоровайний пішов з поля на 72-й хвилині при рахунку 0:1, втім до завершення зустрічі господарі таки зрівняли – 1:1. Це вже Червак не встежив за своїм опонентом.

Казахстан

Астана Романа Григорчука перемогла Валлетту (4:0) в Лізі Європи і тепер зіграє з БАТЕ.

Кайрат ніяк не міг забити Таразу і у перерві в бій довелося кинути Адерінсолу Есеолу. Українець вийшов на поле і зробив різницю. Спочатку курйозно забив,

а потім асистував, як професор.

Жетису розтрощив Актобе (5:0), Руслан Степанюк відіграв весь матч і не забив, хоча заробив пенальті.

Євген Ткачук та Артем Барановський також посприяли перемозі карагандинського Шахтаря над Кайсаром (3:0).

Білорусь

В п’ятницю Гомель врятувався від поразки на 90+3 хвилині у матчі з Енергетиком (1:1). Найкращий бомбардир ліги Віталій Квашук впорався з нервами і реалізував пенальті (до речі, сам же його і заробив). Для українця це 10-й гол в сезоні і він продовжує лідирувати у гонці бомбардирів.

Євген Чаговець, Олександр Васильєв, Євген Зубейко та Владислав Насібулін вийшли у старті Мінська і допомогли обіграти Торпедо-БелАЗ (2:0). Відкрив рахунок у протистоянні Насібулін.

Мінське Динамо програло Городеї (1:3). Дмитро Білоног вийшов на поле в другому таймі, коли його команда "горіла" 0:3. В активі українця гольова передача.

Молдова

У четвер Зімбру вилетів з Ліги Європи, зігравши внічию з АІКом (1:1). Артем Гордієнко вийшов на поле на 67-й хвилині за рахунку 0:1, хоча безпосередньої участі у гольовій атаці не брав. Все вирішила поразка в першому матчі (1:2).

На вихідних у чемпіонаті Молдови українець вступив у гру із заміни на 63-й хвилині – на той момент Шериф перемагав Мілсамі (2:1). До фінального свистка рахунок на табло не змінився.

Азербайджан

Кирило Петров та Дмитро Безрук вийшли у старті Нефтчі та Сабаха відповідно. Матч завершився внічию 1:1. Нападник Сабаха забивав з-під Петрова (хоча завадити пробити було дуже складно), а ворота Безрука розстрілювали ударом впритул – врятувати Сабах вихованець Чорноморця не міг.

Вірменія

В Лізі Європи Пюнік вдруге був розтрощений Вулверхемптоном (0:4). Сергія Шевчука замінили на 75-й хвилині, коли три голи побувало у воротах гостей.

В понеділок Пюнік знову програв – цього разу в чемпіонаті Арарату (1:4). Дубль за переможців оформив Денис Дедечко.

Голи Дениса на 02:40 та 05:10

Грузія

На тижні в Еровнулі-лізі відбулося лише три матчі. На поле виходив грузин з українським паспортом Гіулі Манджгаладзе, а його батумське Динамо перемогло Чихуру (2:0). Його партнер Максим Кучинський спостерігав за двобоєм з лави запасних.

У четвер тбіліське Динамо зіграло внічию з Фейєноордом (1:1) після 0:4 в першому поєдинку. Наприкінці першого тайму на заміну у складі грузинів вийшов Михайло Шишка.

Латвія

Максим Марусич змінив команду у Вірслізі. Вихованець Ворскли перейшов з РФШ в Єлгаву. І відразу ж за неї дебютував. Нападник вийшов на другий дайм битви з Валмієрою, втім його команда програла 1:3. Не допоміг і Станіслав Микицей, який відіграв весь матч. В активі Микицея формальна гольова передача – на підступах до штрафного майданчика українець відпасував партнеру, який класно пробив і зрівняв рахунок в матчі.

Тричі витягав м’яч із сітки власних воріт Данило Кучер – його Даугавпілс програв Спартаку з Юрмали (2:3). У це важко повірити, але усі три голи відбулися після класних ударів суперника по «дев’ятках» - практично без шансів для екс-гравця Дніпра.

Зате на "сухо" відстояв у воротах Вентспілса Костянтин Махновський – перемога над РФШ 3:0. На тижні Вентспілс без дискваліфікованого за расизм Махновського був знищений Гімарайншом 0:6. Михайло Сергійчук зіграв 90 хвилин у поєдинку Ліги Європи, а на вихідних відпочивав на лаві запасних.

У четвер топовий матч видав Роман Дебелко – українець оформив дубль в матчі Риги проти фінського ХІК (2:2).

Голи Романа на 01:15 та 02:20

В очікуванні хвилюючого поєдинку наступної стадії проти Копенгагена Дебелко на вихідних відпочивав, а Рига все одно перемогла. Цього разу відзначився інший українець – Мирослав Славов. Він, а також В’ячеслав Шарпар вийшли у старті рижан на гру з Лієпаєю (1:0). На 82-й хвилині пілігрим Славов забив єдиний гол. Більше того, спрацювала українська зв’язка Шарпар-Славов.

В компенсований час Мирослав міг оформлювати дубль, проте з близької відстані не влучив у порожні ворота.

Литва

Вихідні в А-лізі минули інертно і лише Юрій Бушман традиційно відіграв 90 хвилин за Кауно Жальгіріс – його команда мінімально перемогла Рітеряй (1:0).

Естонія

Нимме Калью Романа Кожуховського знову програв у Лізі Європи люксембурзькому Дюделанжу (0:1). У старті естонців вийшли Андрій Маркович і Владислав Хомутов, проте вже на 34-й хвилині Хомутов отримав другу жовту картку і передчасно покинув поле.

На вихідних Нимме Калью до 85-ї хвилини вигравав 2:0 в Тулевика, однак примудрився втратити перемогу (2:2). Хомутов був замінений на 74-й хвилині. Другий гол був організований якраз Владиславом, який класно розвернув атаку в центрі поля.

Юрій Ткачук вийшов на поле на 72-й хвилині, коли його Левадія перемагала Пайде 2:1. До завершення зустрічі команди обмінялися голами, а українець безпосередньої участі в результативних атаках не брав.

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