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Зубков прокомментировал возможный трансфер в Фенербахче

10:16 - Читати українською
Зубков прокомментировал возможный трансфер в Фенербахче
Александр Зубков (справа) / ЕРА

Украинский легионер венгерского Ференцвароша Александр Зубков пролил свет на слухи относительно своего перехода в лагерь турецкого гранда.

"Я не в курсе подробностей – эти вопросы решают между собой клубы. Также мой агент общается на эту тему. Сейчас я игрок Ференцвароша и сосредоточен на этой команде", – отметил Зубков в комментарии изданию Meta Ratings.

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Напомним, недавно в СМИ появилась информация о заинтересованности Фенербахче подопечным Реброва. Турки готовы предложить за аренду украинца, права на которого принадлежат Шахтеру, 1 млн евро и столько же потратить на зарплату игрока.

К слову, прошлый сезон 23-летний полузащитник провел также на правах аренды в венгерском Ференцвароше под руководством Сергея Реброва. Александр помог своей команде одержать золотые медали местного первенства. Стоит отметить, что ранее СМИ "сватали" Реброва на тренерское кресло Фенербахче. В структуре Шахтера Зубков находится с 2013 года, но закрепиться в первой команде донецкого клуба так и не смог. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 950 тысяч евро.

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Теги
Трансферы Шахтер Шахтер Легионерский хлеб Украинцы за рубежом Александр Александр Зубков Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош
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