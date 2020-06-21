Зубков прокомментировал возможный трансфер в Фенербахче

Украинский легионер венгерского Ференцвароша Александр Зубков пролил свет на слухи относительно своего перехода в лагерь турецкого гранда.

"Я не в курсе подробностей – эти вопросы решают между собой клубы. Также мой агент общается на эту тему. Сейчас я игрок Ференцвароша и сосредоточен на этой команде", – отметил Зубков в комментарии изданию Meta Ratings.

Ференцварош Реброва в первом матче после чемпионства выиграл принципиальное дерби – Зубков начал победную атаку

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о заинтересованности Фенербахче подопечным Реброва. Турки готовы предложить за аренду украинца, права на которого принадлежат Шахтеру, 1 млн евро и столько же потратить на зарплату игрока.

К слову, прошлый сезон 23-летний полузащитник провел также на правах аренды в венгерском Ференцвароше под руководством Сергея Реброва. Александр помог своей команде одержать золотые медали местного первенства. Стоит отметить, что ранее СМИ "сватали" Реброва на тренерское кресло Фенербахче. В структуре Шахтера Зубков находится с 2013 года, но закрепиться в первой команде донецкого клуба так и не смог. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 950 тысяч евро.

"На Мальдивах пересекся с Квальяреллой": Зубков – о чемпионстве Ференцвароша, Шахтере и чем Зинченко хуже Депая