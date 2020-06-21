Зубков прокоментував можливий трансфер у Фенербахче

Український легіонер угорського Ференцвароша Олександр Зубков пролив світло на чутки щодо свого переходу до табору турецького гранда.

"Я не в курсі подробиць – ці питання вирішують між собою клуби. Також мій агент спілкується на цю тему. Зараз я гравець Ференцвароша і зосереджений на цій команді", – зазначив Зубков у коментарі виданню Meta Ratings.

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Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація щодо зацікавлення Фенербахче підопічним Реброва. Турки готові запропонувати за оренду українця, права на якого належать Шахтарю, 1 млн євро і стільки ж витратити на зарплату гравця.

До слова, минулий сезон 23-річний півзахисник провів також на правах оренди в угорському Ференцвароші під керівництвом Сергія Реброва. Олександр допоміг своїй команді здобути золоті медалі місцевої першості. Варто відзначити, що раніше ЗМІ "сватали" Реброва у тренерське крісло Фенербахче. У структурі Шахтаря Зубков перебуває з 2013 року, але закріпитись у першій команді донецького клубу так і не зміг. Портал Transfermarkt оцінює українця у 950 тисяч євро.

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