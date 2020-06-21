Ференцварош Реброва в первом матче после чемпионства выиграл принципиальное дерби – Зубков начал победную атаку

В рамках 31-го тура венгерского первенства Ференцварош одолел Уйпешт в столичном дерби. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 31-й тур

Ференцварош – Уйпешт – 1:0

Гол: Болі, 53

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Фради досрочно стал чемпионом Венгрии еще в прошлом туре. Сергей Ребров пообещал, что команда и в дальнейшем будет относиться к матчам ответственно и сдержал слово.

В тридцать первом туре Ференцварош принимал другую команду из Будапешта – Уйпешт. Победу "зеленым" в столичном дерби принес нападающий Франк Боли. Заметим, что атаку изысканным пасом начал Александр Зубков. Кроме украинского вингера, полный матч сыграл также Игорь Харатин.

Благодаря этой победе команда Сергея Реброва продолжила свою беспроигрышную серию до десяти поединков.

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