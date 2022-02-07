Зубков "потерял" гол в провальном матче Ференцвароша – команда свалилась с вершины после назначения экс-тренера России
Ференцварош очень тяжело начал вторую часть сезона с новым наставником.
Чемпионат Венгрии, 19 тур
Ференцварош – Пакш – 0:3
Голы: Адам, 5, Сабо, 31, Гараши, 73
В гости к действующему чемпиону приехал крепкий середняк Пакш. Александр Зубков вышел в основном составе.
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Гости ошеломили соперника уже на 5-й минуте. Довольно быстро точным ударом ответил Зубков, но гол украинца отменили из-за офсайда. Ференцварош посыпался окончательно. Перед отдыхом Сабо удвоил преимущество Пакша, а Гараши довел счет до разгромного – 0:3. Зубков покинул поле на 64-й минуте.
Поражение стоило Ференцварошу места на вершине таблицы, поскольку Академия Пушкаша с Артемом Фаворовым свой матч выиграла. Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов начал карьеру в столице Венгрии откровенно слабо – одна победа и два поражения.
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