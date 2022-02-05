Кубок Англии, 1/16 финала

Эвертон – Брентфорд – 4:1

Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 – Тони, 55 (пен)

Поединок 1/16 финала Кубка Англии был отличным шансом для обеих команд прервать неудачные серии. Брентфорд проиграл 4 последних матча АПЛ и скатился на 14 место, а Эвертон не побеждал в чемпионате еще с 6 декабря. Единственная победа "ирисок" за последнее время над Халлом в 1/32 Кубка, но и та была одержана только в экстра-тайме. Фрэнк Лэмпард дебютировал в должности главного тренера Эвертона – у легенды английского футбола была почти неделя, чтобы подготовиться к отчетной игре.

Конечно, Кубок – не приоритет "ирисок" с учетом сложной турнирной ситуации в АПЛ, но поражение в дебютном матче точно не входило в планы Лэмпарда. Выбор стартового состава только подтвердил это – только самые сильные, без экспериментов. Место на левом фланге обороны получил Виталий Миколенко, который залечил травму и вернулся в игру. Это был первый матч украинца на Гудисон Парк.

Миколенко получил в тренеры еще одну легенду АПЛ

Донни ван де Беек и Деле Алли, пришедшие из Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма соответственно, оказались вне заявки. Оба были представлены фанатам в перерыве игры.

Не было бы счастья, но несчастье помогло – гол с первого удара в створ, незрелищная игра кризисных команд

Старт игры получился очень сумбурным. Очень мало содержательных атак от обеих команд. Миколенко неплохо подключился левым флангом и вместе с Годфри организовал момент для Ришарлисона. Бразилец пробил неудачно. И тут наступила первая неприятность для Лэмпарда – Бен Годфри получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Йерри Мина.

"Ириски" в течение первой четверти матча практически ничего не создали – ни одного удара в створ, только момент Ришарлисона и несколько попыток с дальней дистанции. Об атаке Брентфорда говорить вообще не приходилось. Минимум активности от новоиспеченной команды оказавшегося вне заявки Кристиана Эриксена. Соответственно, как таковой защитной работы у Миколенко и партнеров не было.

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Виталий мог стать автором голевой передачи. Украинец нашел Андре Гомеша, пробившего из-за пределов штрафной. Кипер перевел на угловой, который оказался голевым. Йерри Мина головой расстрелял ворота. Первый удар в створ стал результативным.

После пропущенного мяча подопечные Томаса Франка вспомнили об атаке. У ворот Эвертона эпизодически становилось жарко. Наконец-то вступил в игру Пикфорд, потянув удар в ближнюю девятку. Андре Гомеш накрутил соперника и отдал на Миколенко, однако украинец подал очень неудачно. Уже в компенсированное время Грэй прошел двух соперников и мог отдать на Ришарлисона, но сыграл очень эгоистично. Партнер был в куда лучшей позиции.

Вряд ли было целесообразным ждать феерии от двух команд, находящихся в плохой форме. После гола Мины соперники заиграли активнее, однако содержательного футбола до перерыва было не так много.

Обмен голами после перерыва – Миколенко "поспособствовал"

Первая содержательная атака Эвертона после перерыва стала голевой. Аллан с центра поля забросил на Ришарлисона, тот выбежал один на один и реализовал свой шанс. В два паса прошли "ириски" всю оборону Брентфорда и сделали свое преимущество комфортным. Но гости быстро нашли в себе силы ответить.

Миколенко не попал по мячу, пытаясь прервать прострел с левого фланга. Повезло, что соперник ответил тем же, не ждав такого огреха украинского защитника. Гости дважды просили пенальти и добились своего. Виталий не выдержал линию, оставив Тони не в офсайде. Пикфорд пытался спасти, но сбил соперника. Сам Тони и реализовал 11-метровый.

Подопечные Лэмпарда прибавили в скорости и довольно быстро забили в третий раз. Снова помог стандарт – Грэй подал угловой, защитник Брентфорда сбросил на Холгейта, воспользовавшегося подарком. Впервые с 13 сентября Эвертон забил 3 гола за 90 минут!

По сути, на этом можно было ставить точку. Последняя четверть матча была очень интертной – Брентфорд, похоже, смирился с вылетом, а Эвертон никуда не торопился, уверенно отведя игру в центр поля. Только в компенсированное время Таунсенд поставил финальную точку, точно пробив в ближний угол. 4:1. Впереди у обеих команд более серьезные задания в чемпионате. Фрэнк Лэмпард дебютировал в Эвертоне с победы.

Миколенко не доиграл матч – приличный дебют украинца на Гудисон Парк

На 73-й минуте Миколенко покинул поле, уступив место на поле Джонджо Кенни. Возможно, Лэмпард решил поберечь единственного левого защитника, ведь уже 8 февраля Эвертон сыграет важный выездной матч против Ньюкасла.

Дебют перед фанатами Эвертона тяжело однозначно оценить. Да, 22-летний украинец стал одним из виновников пропущенного мяча, не выдержав офсайдной линии. Было еще несколько огрехов в защите. Но параллельно с этим Виталий регулярно совершал забегания по своему флангу, предлагая себя партнерам, которые игнорировали его. В первую очередь, это касается Грэя.

Одиннадцать потерь мяча – не слишком хороший показатель для игрока защитного плана. С традиционными для Англии подачами тоже не пошло – ни одной удачной из 4-х. В то же время, Миколенко отдал один ключевой пас, ни разу не сфолил и не проиграл единоборств. Последних, правда, набралось аж одно.

Виталию еще не хватает сыгранности с партнерами, но нервов украинца постепенно становится меньше. Сегодня украинец не блистал, получил одни из самых низких оценок в команде, но антигероем его точно не назовешь. На фоне другого представителя АПЛ – неплохо, однако нынешний Брентфорд не является тем соперником, который способен нанести проблемы. Во вторник против Ньюкасла Миколенко будет куда труднее.

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