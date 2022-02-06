Швед отдал ассист во втором матче подряд и помог победе Мехелена
Марьян Швед пытается закрепиться в основном составе Мехелена.
Чемпионат Бельгии, 26 тур
Мехелен – Беерсхот – 3:2
Голы: Сторм, 11, 29, Куйперс, 18 – Куке, (аг), 62, Санусси, 90+3
Удаление: Сторм, 60
Мехелен разорвал оборону соперника за полчаса. Сторм оформил дубль, а между ним втиснулся гол Куйперса с передачи Шведа. Украинец прошел по правому флангу и вырезал идеальную подачу на голову партнеру.
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Сторму стало скучно, поэтому он решил удалиться на 60-й минуте. Его "поддержал" голкипер Куке, неудачно подставившийся под рикошет от штанги. На последних секундах Санусси сократил отставание Беерсхота до минимума, но не более.
Швед ушел с поля на 79-й минуте. Украинец второй раз подряд получил место в основе Мехелена и снова отличился результативной передачей. Команда закрепилась на седьмой строчке, позволяющей бороться за Лигу конференций.
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