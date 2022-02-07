Ференцварош дуже важко розпочав другу частину сезону з новим керманичем.

Чемпіонат Угорщини, 19 тур

Ференцварош – Пакш – 0:3

Голи: Адам, 5, Сабо, 31, Гараші, 73

В гості до чинного чемпіона приїхав міцний середняк Пакш. Олександр Зубков вийшов у основному складі.

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Гості приголомшили суперника вже на 5-й хвилині. Доволі швидко точним ударом відповів Зубков, але гол українця скасували через офсайд. Ференцварош посипався остаточно. Перед відпочинком Сабо подвоїв перевагу Пакша, а Гараші довів рахунок до розгромного – 0:3. Зубков покинув поле на 64-й хвилині.

Поразка коштувала Ференцварошу місця на вершині таблиці, адже Академія Пушкаша з Артемом Фаворовим свій матч виграла. Екс-тренер збірної Росії Станіслав Черчесов розпочав кар'єру у столиці Угорщини відверто слабко – одна перемога і дві поразки.

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