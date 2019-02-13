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Зубейко покинул Динамо Батуми спустя всего 10 дней после подписания контракта, – СМИ

13:17 203 Читати українською
Зубейко покинул Динамо Батуми спустя всего 10 дней после подписания контракта, – СМИ
Евгений Зубейко / фото ФК Олимпик

Защитник Евгений Зубейко задержался в Динамо Батуми всего на 10 дней.

Украинский защитник покинул Динамо из Батуми, состав которого пополнил всего несколько дней назад, сообщает FootBoom.

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О причинах такого решения 29-летнего футболиста, который теперь снова находится в статусе свободного агента, не сообщается.

Напомним, что первую половину сезона он провел в донецком Олимпике, с которым зимой разорвал контракт по обоюдному согласию.

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Зубейко в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги провел 16 матчей и еще два – в Кубке Украины, но результативными действиями не отличался.

Теги
Украинцы за рубежом Мир Евгений Зубейко Евгений Зубейко Динамо Батуми Динамо Батуми
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