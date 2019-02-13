Воспитанник Шахтера Хомутов официально продолжит карьеру в Словакии

20-летний хавбек Владислав Хомутов подписал контракт со Злате Моравце.

Хавбек Владислав Хомутов в своем Instagram сообщил, что продолжит карьеру в словацком клубе Злате Моравце.

Экс-форвард ПСЖ Кутателадзе стал игроком Динамо, – Transfermarkt

"Новый вызов, шаг за шагом", – подписал фотографию Хомутов. К слову, предыдущим клубом Владислава был Черноморец, игрок является воспитанником Шахтера, однако наиболее известен своими выступлениями в составе Олимпика.

Злате Моравце – аутсайдер элитного дивизиона чемпионата Словакии. Занимает последнее, 12 место.