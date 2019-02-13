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Воспитанник Шахтера Хомутов официально продолжит карьеру в Словакии

06:30 105 Читати українською
Воспитанник Шахтера Хомутов официально продолжит карьеру в Словакии
Владислав Хомутов / фото ФК Олимпик

20-летний хавбек Владислав Хомутов подписал контракт со Злате Моравце.

Хавбек Владислав Хомутов в своем Instagram сообщил, что продолжит карьеру в словацком клубе Злате Моравце.

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"Новый вызов, шаг за шагом", – подписал фотографию Хомутов. К слову, предыдущим клубом Владислава был Черноморец, игрок является воспитанником Шахтера, однако наиболее известен своими выступлениями в составе Олимпика.

Злате Моравце – аутсайдер элитного дивизиона чемпионата Словакии. Занимает последнее, 12 место.

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Украинцы за рубежом Мир Владислав Хомутов Владислав Хомутов
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