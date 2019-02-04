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Зубейко став гравцем Динамо Батумі

12:14 65 Читать на русском
Зубейко став гравцем Динамо Батумі
Євген Зубейко / фото: ФК Олімпік

Захисник Євген Зубейко продовжить кар'єру в Грузії.

Динамо Батумі на офіційному сайті повідомило про підписання контракту з українцем Євгеном Зубейком. Гравець приєднався до грузинської команди на правах вільного агента. Про термін угоди наразі не повідомляється.

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Попереднім клубом Зубейка був донецький Олімпік. У минулому сезоні чемпіонату Грузії Динамо Батумі ледь не вилетіло з еліти, врятувавшись лише у вирішальному матчі плей-офф за збереження прописки.

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Світ Трансфери Трансфери чемпіонату України Євген Зубейко Євген Зубейко Динамо Батумі Динамо Батумі Українці за кордоном
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