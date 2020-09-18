Один из лидеров Альбасете Роман Зозуля получил впечатляющий вариант для продолжения карьеры. Им интересуется большой испанский клуб, который переживает непростые времена.

30-летний форвард попал в шорт-лист с потенциальными новичками Валенсии, сообщает журналист Сальва Фольгадо в социальной сети Твиттер.

"Летучие мыши", которые находятся на этапе перестройки после потери лидеров (Парехо, Коклен, Ферран, Родриго) ищут усиление в линию атаки. Кроме экс-нападающего Днепра, боссы левантийского клуба рассматривают кандидатуры Кевина-Принса Боатенга и Даниэля Старриджа.

Шевченко признался, что должен сделать Зозуля, чтобы прояснить свои перспективы в сборной Украины

Informa @salvafolgado:

Jugadores en la lista que el Valencia le dio a GRACIA como posibles fichajes: Zozulya, Samper, Kevin Prince Boateng, Juan Foyth, Sturridge, Aleix García, André Pinto, Thiago Neves, Víctor Sánchez, Matheus Machado, Pedro Carneiro, Iturraspe, Marcos Tébar. — Radio Taronja (@RadioTaronja_) September 18, 2020

Отмечается, что поиском новичков занимаются представители компании Meriton Holdings, которой владеет скандальный владелец Валенсии Питер Лим.

К слову, главный тренер "летучих мышей" Хави Грасия недавно упрекнул руководство в отсутствии качественного усиления, мол нынешний кадровый потенциал не позволяет бороться за Лигу Европы, не говоря уже о зоне ЛЧ.

Интерес к Зозуле вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников Валенсии. "Скандальный украинский форвард, которого связывают с ультраправыми, является лидером Альбасете, но его цена, скорее всего, будет приемлемой для клуба Лима. Впрочем, именно неспортивные факторы могут существенно усложнить переезд украинца на Месталью", – отмечает издание 20minutos.es . В социальных сетях нашему футболисту, которого Президент Зеленский наградил государственным орденом "За заслуги" III степени, продолжают безосновательно приписывать нацизм.

Валенсийское издание Plaza Deportiva утверждает, что Хави Грасия свирепствовал после встречи со спортивным директором. Ему предлагали выбрать из 14 кандидатов – большинство находится без клуба. Средний возраст футболистов – 30 лет. Тренера больше всего шокировали двумя португальскими ноунеймами: один выступал в четвертом дивизионе Испании, другой – представлял молодежную команду шотландского Инвернесса. Более того, почти всех игроков "летучим мышам" навязывают агенты, но Лима, похоже, это мало волнует.

GRACIA salió muy enfadado de la reunión con ANIL debido a que le facilitaron una lista de posibles refuerzos donde aparecían, entre otros, un jugador que el año pasado jugó en 3ª y otro en la Inverness juvenil de Escocia. Además: ZOZULYA, SAMPER, ITURRASPE...(@plazadeportiva_) pic.twitter.com/Pcfv8ashZG — Info Valencia (@Info__Valencia) September 18, 2020

"Я сомневаюсь, что приедут игроки, которые смогут поднять общий уровень команды", – жаловался Грасия на недавней пресс-конференции. Этот список только подтверждает его слова, – отмечает источник.

Ранее сообщалось, что Зозуля ведет переговоры с Альбасете относительно нового контракта, однако на менее выгодных для себя условиях. "Футбол 24" получил подтверждение этой информации из собственных источников в Испании.

Реакция фанов Валенсии на шорт-лист с возможными новичками:

"Если Зозуля переедет в Валенсию, я не буду просматривать их матчи, пока нацисты не уберется".

viene zozulya al valencia y no vuelvo a ver un partido de esta banda hasta que se pire el nazi ese — andrés #GOMABEL (@andresrc__) September 18, 2020

"Информация о Зозуле – какая-то шутка ... хотя многие сейчас радуется. Мы – бесов мем".

Lo de Zozulya es un chiste ... aunq seguro que más de uno se alegra ...

Semos un puto meme https://t.co/AZ16jUcmTh — De vacaciones comiendo pipas (@fut_reventaos) September 18, 2020

"Многие игроки из этого списка не обладают необходимым классом. Усилить команду могли бы только Фойт и Зозуля, который не является бомбардиром, но много работает в атаке. Те, кто оскорбляют украинца, плохо его знают...".

Pues de toda esa lista con muchos ex jugadores y otros sin nivel, solo podrían aportar Juan Foyth en la defensa que te soluciona dos posiciones y Zozulya que aunque no es un goleador te da mucho trabajo en el ataque y por cierto los de los insultos, que poco lo conocéis... — AlbaCHEte (@ch_ete) September 18, 2020

"Этот список еще раз подтверждает, что они хотят ликвидировать Валенсию".

Esto confirma aun mas lo que quieren hacer con el Valencia, liquidarlo — Carico (@ricocarlos11) September 18, 2020

"Зозуля в Валенсию – я в шоке".