Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов к диалогу с форвардом Альбасете Романом Зозулей, который давно не получал вызов в лагерь "сине-желтых".

"Думаю, на его месте было бы правильно позвонить мне и спросить, почему его не вызывают. Еще раз говорю – у меня полное общение с командой и любым футболистом, если он считает нужным набрать и поговорить на эту тему.

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Я, как тренер, делаю свой выбор. Я выбираю тех футболистов, которые на сегодняшний день готовы решить эти задачи. И они решают", – заверил Шевченко в интервью Вацко Live.

Напомним, последний раз Роман Зозуля надевал футболку сборной Украины еще в ноябре 2016 года, а после этого появлялся только в резервном списке "сине-желтых".

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