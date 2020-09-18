Один з лідерів Альбасете Роман Зозуля отримав вражаючий варіант для продовження кар'єри. Ним цікавиться великий іспанський клуб, який переживає непрості часи.

30-річний форвард потрапив у шорт-лист з потенційними новачками Валенсії, повідомляє журналіст Сальва Фольгадо у соціальній мережі Твіттер.

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"Кажани", які перебувають на етапі перебудови після втрати лідерів (Парехо, Коклен, Ферран, Родріго), шукають підсилення у лінію атаки. Крім екс-нападника Дніпра, боси левантійського клубу розглядають кандидатури Кевіна-Прінса Боатенга і Даніеля Старріджа.

Informa @salvafolgado:

Jugadores en la lista que el Valencia le dio a GRACIA como posibles fichajes: Zozulya, Samper, Kevin Prince Boateng, Juan Foyth, Sturridge, Aleix García, André Pinto, Thiago Neves, Víctor Sánchez, Matheus Machado, Pedro Carneiro, Iturraspe, Marcos Tébar. — Radio Taronja (@RadioTaronja_) September 18, 2020

Стало відомо, що пошуком новачків займаються представники компанії Meriton Holdings, якою володіє скандальний власник Валенсії Пітер Лім.

До слова, головний тренер "кажанів" Хаві Грасія нещодавно дорікнув керівництву у відсутності якісного підсилення, мовляв нинішній кадровий потенціал не дозволяє боротись за Лігу Європи, не говорячи вже про зону ЛЧ.

Можливий інтерес до Зозулі викликав неоднозначну реакцію серед прихильників Валенсії. "Скандальний український форвард, якого пов'язують з ультраправими, є лідером Альбасете, але його ціна, швидше за все, буде прийнятною для клубу Ліма. Утім, саме неспортивні чинники можуть суттєво ускладнити переїзд українця на Месталью", – зазначає 20minutos.es. У соціальних мережах нашому футболісту, якого Президент Зеленський нагородив державним орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, продовжують безпідставно приписувати нацизм.

Натомість валенсійське видання Plaza Deportiva стверджує, що Хаві Грасія лютував після зустрічі зі спортивним директором. Йому пропонували обрати з 14-ти кандидатів – більшість перебуває без клубу. Середній вік футболістів – 30 років. Тренера найбільше шокували двома португальськими ноунеймами: один виступав у четвертому дивізіоні Іспанії, інший –представляв молодіжну команду шотландського Інвернесса. Ба більше, майже усіх гравців "кажанам" нав'язують агенти, але Ліма, схоже, це слабо хвилює.

GRACIA salió muy enfadado de la reunión con ANIL debido a que le facilitaron una lista de posibles refuerzos donde aparecían, entre otros, un jugador que el año pasado jugó en 3ª y otro en la Inverness juvenil de Escocia. Además: ZOZULYA, SAMPER, ITURRASPE...(@plazadeportiva_) pic.twitter.com/Pcfv8ashZG — Info Valencia (@Info__Valencia) September 18, 2020

"Я сумніваюся, що приїдуть гравці, які зможуть підняти загальний рівень команди", – бідкався Грасія не недавній прес-конференції. Цей список лише підтверджує його слова, – зазначає джерело.

Раніше повідомлялося, що Зозуля веде перемовини з Альбасете щодо нового контракту, однак на менш вигідних для себе умовах. "Футбол 24" отримав підтвердження цієї інформації з власних джерел в Іспанії.