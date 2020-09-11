Как стало известно Футбол 24, 30-летний украинец ведет переговоры с клубом относительно нового контракта.

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''Динамо? Пока только слухи. Ничего серьезного", – заверил источник в Испании. Вероятнее всего, экс-форвард сборной Украины останется в Альбасете, но при условии уменьшения зарплаты. Ранее сообщалось, что Зозуля вместе с Альфредо Ортуньо – самые высокооплачиваемые игроки "механического сыра".

Напомним, Зозуля защищает цвета Альбасете с 2017 года и уже успел наиграть за клуб более 100 матчей, отличился 24 голами.

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