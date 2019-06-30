toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Зозуля вошел в тройку самых дорогих игроков Альбасете – форвард существенно прибавил в цене

16:52 48 Читати українською
Зозуля вошел в тройку самых дорогих игроков Альбасете – форвард существенно прибавил в цене
Роман Зозуля / Фото пресс-службы Альбасете

Успешные выступления Романа Зозули положительно повлияли на его рыночную стоимость.

Известный портал Transfermarkt.de обновил свою базу данных по игрокам Сегунды.

Зозуля может остаться в Альбасете – форвард отказался от нескольких предложений

Согласно списку форвард Роман Зозуля стал одним из трех самых дорогих представителей Альбасете. Украинского нападающего оценили в 1 миллион евро, аналогичным показателем могут похвастаться только голкипер команды Томеу Надаль и вингер Жереми Бела. В общем рейтинге Сегунды экс-форвард Днепра делит 61-82 позицию.

Стоит добавить, что цена Зозули выросла на 200 тысяч евро по сравнению с предыдущей оценкой ТМ, которую опубликовывали четыре месяца назад.

"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги

blog_ava
Жулио Сезар возглавил Олимпик, – СМИ
09:36
911
Теги
Трансферы Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Сегунда Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Ювентус согласовал переход Де Лигта, – Tuttosport
    Італія — 13:03239 Ювентус согласовал переход Де Лигта, – Tuttosport
67
дн
:
1
час
:
44
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук