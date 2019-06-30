Зозуля вошел в тройку самых дорогих игроков Альбасете – форвард существенно прибавил в цене

Успешные выступления Романа Зозули положительно повлияли на его рыночную стоимость.

Известный портал Transfermarkt.de обновил свою базу данных по игрокам Сегунды.

Зозуля может остаться в Альбасете – форвард отказался от нескольких предложений

Согласно списку форвард Роман Зозуля стал одним из трех самых дорогих представителей Альбасете. Украинского нападающего оценили в 1 миллион евро, аналогичным показателем могут похвастаться только голкипер команды Томеу Надаль и вингер Жереми Бела. В общем рейтинге Сегунды экс-форвард Днепра делит 61-82 позицию.

Стоит добавить, что цена Зозули выросла на 200 тысяч евро по сравнению с предыдущей оценкой ТМ, которую опубликовывали четыре месяца назад.

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