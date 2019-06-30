Зозуля увійшов в трійку найдорожчих гравців Альбасете – форвард суттєво додав у ціні

Успішні виступи Романа Зозулі позитивно вплинули на його ринкову вартість.

Відомий портал Transfermarkt.de оновив свою базу даних щодо гравців Сегунди.

Зозуля може залишитись в Альбасете – форвард відмовився від кількох пропозицій

Згідно зі списком, форвард Роман Зозуля став одним з трьох найдорожчих представників Альбасете. Українського нападника оцінили в 1 мільйон євро, аналогічним показником можуть похвалитися лише голкіпер команди Томеу Надаль і вінгер Жеремі Бела. У загальному рейтингу Сегунди екс-форвард Дніпра ділить 61-82 позицію.

Варто додати, що ціна Зозулі виросла на 200 тисяч євро порівняно з попередньою оцінкою ТМ, яку опубліковували чотири місяці тому.

"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші