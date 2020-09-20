Сегунда, 2-й тур

Альбасете – Понферрадина – 0:2

Голы: Юри, 42, Валькарс, 72

Удаление: Кецоевич (Альбасете)

Зозуля не спас Альбасете от поражения Эспаньолу – слабый выход со скамейки запасных

Альбасете на домашнем стадионе принимал Понферррадину, а Роман Зозуля вышел в стартовом составе. Матч начался очень активно и местами грубо – гости получили две желтых уже в дебюте встречи. Но это не помешало им отличиться на 42 минуте. Юри записал гол в свой актив.

После перерыва Альбасете пытался отыграться, однако игра откровенно не шла. На 61 минуте главный тренер Лукас Алькарас делает двойную замену, снимая Романа Зозулю – опять не слишком удачный матч в исполнении украинца. Однако это не помогло, ведь хозяева пропустили на 72 минуте во второй раз. До финального свистка Альбасете ничем результативным не запомнился. Только Пецоевич получил вторую желтую в конце матча.

0:2 и это второе подряд поражение "механического сыра", который опускается на дно турнирной таблицы. Понферрадина набирает первые три очка в сезоне и временно поднимается на 6 место.

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