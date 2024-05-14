Защитник Севильи Серхио Рамос может сменить клубную прописку и отправиться в МЛС.

Действующее соглашение испанца с севильцами завершается летом 2024 года. Как сообщает The Athletic, Серхио Рамос не останется в Испании.

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Защитник планирует переехать в МЛС, где выступает Лионель Месси. Рамос начал переговоры с Сан-Диего, который дебютирует в турнире в 2025 году. Соглашение еще не подписано, но находится на завершающей стадии.

Напомним, в текущем сезоне Рамос сыграл за Севилью в 34 матчах во всех турнирах. В его активе семь голов и одна результативная передача.

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