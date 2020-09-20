Сегунда, 2-й тур

Альбасете – Понферрадіна – 0:2

Голи: Юрі, 42, Валькарс, 72

Вилучення: Кецоєвич (Альбасете)

Зозуля не врятував Альбасете від поразки Еспаньйолу – слабкий вихід із лави запасних

Альбасете на домашньому стадіоні приймав Понферррадіну, а Роман Зозуля вийшов у стартовому складі. Матч розпочався дуже активно та місцями грубо – гості отримали дві жовтих вже у дебюті зустрічі. Але це не завадило їм відзначитись на 42 хвилині. Юрі записав гол до свого активу.

По перерві Альбасете намагався відігратись, проте гра відверто не йшла. На 61 хвилині головний тренер Лукас Алькарас робить подвійну заміну, знімаючи Романа Зозулю – знову не надто вдалий матч у виконанні українця. Проте це не допомогло, адже господарі пропустили на 72 хвилині вдруге. До фінального свистка Альбасете нічим результативним не запам'ятався. Лише Пецоєвич отримав другу жовту наприкінці матчу.

0:2 і це друга поспіль поразка "механічного сиру", який опускається на дно турнірної таблиці. Понферрадіна здобуває перші три очки у сезоні та тимчасово підіймається на 6 сходинку.

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