Зозуля прокомментировал продление контракта с Альбасете

Украинский нападающий Роман Зозуля поделился эмоциями от подписания нового контракта с Альбасете.

"Привет друзья! Я продолжу свою карьеру вместе с вами. Мы проведем вместе следующий сезон. Это невероятно. Впепред Альба!" – сказал Зозуля на видео.

Зозуля официально продлил контракт с Альбасете

Напомним, недавно украинский нападающий продлил контракт с Альбасете до 2021 года. Ранее Зозулю сватали в ряд испанских клубов и даже в Динамо.

К слову, в прошлом сезоне 29-летний форвард провел за Альбасете 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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