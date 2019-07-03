Зозуля прокомментировал продление контракта с Альбасете

Испания — 13:44 3
-
Лунин поедет с Реалом в предсезонный тур, а Леганес хочет еще раз арендовать украинца без гарантии игрового времени
-
Бразилия – Аргентина: феноменальный 36-летний герой, Месси опять без трофеев со сборной, "селесао" в финале Копа АмерикаМир — 09:18 3793
-
Бразилия – Аргентина: анонс матча 1/2 финала Копа Америка-2019Мир — 2 июль 948
-
"Жена не простила": драматическая история сорванного трансфера Ярмоленко в АПЛ на фоне войны с Россией и стыда СуркисаУкраина — 2 июль 3841
-
"Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом". Він відпрацював в Африці 21 рік за системою ЛобановськогоИнтервью — 2 июль 1076