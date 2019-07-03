Зозуля прокоментував продовження контракту з Альбасете

Український нападник Роман Зозуля поділився емоціями від підписання нового контракту з Альбасете.

"Привіт друзі! Я продовжу свою кар'єру разом з вами. Ми проведемо разом наступний сезон. Це неймовірно. Вперед, Альба!" – сказав Зозуля на відео.

Зозуля офіційно продовжив контракт з Альбасете

Нагадаємо, нещодавно український нападник продовжив контракт з Альбасете до 2021 року. Раніше Зозулю сватали у низку іспанських клубів та навіть в Динамо.

До слова, у минулому сезоні 29-річний форвард провів за Альбасете 37 матчів в усіх турнірах, де забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.

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