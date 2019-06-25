Зозуля призвал собрать средства на лечение украинскому арбитру Беккеру – судья зимой перенес инсульт

Нападающий Альбасете Роман Зозуля инициировал сбор средств на лечение украинскому арбитру Беккеру.

"Друзья! Наш коллега, судья Сергей Беккер, попал в сложную жизненную ситуацию. Он ехал на международный матч, и у него случился инсульт.

Украинский арбитр Беккер: После инсульта УЕФА помог, а УАФ – нет

Хочу обратиться ко всем журналистам, фанатам, футболистам, агентам и функционерам. Сергей нуждается в нашей помощи. Мы всегда критикуем судей, но наступает время, когда мы должны поддержать друг друга. Внизу я оставлю номер карты Сергея (5168 7422 1898 3686 – прим. "Футбол 24"). Давайте поможем вместе", – говорится в видеообращении Зозули на своей странице Facebook.

Отметим, что украинский арбитр Сергей Беккер перенес инсульт накануне матча Греция – Эстония.

Зозуля хочет остаться в Испании – нападающий имеет предложения из Турции, Японии и Украины