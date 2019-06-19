Украинский арбитр Беккер: После инсульта УЕФА помог, а УАФ – нет

Украинский арбитр, который перенес инсульт в Греции, рассказал о бездеятельности УАФ относительно него

"Хочу выразить благодарность УЕФА, который моментально отреагировал. Они мне оплатили операцию и первые месяцы лечения. Лечение было очень дорогим. Сутки пребывания в реанимации стоили 3 тысяч евро, я находился там 7 дней.

Мне никто не звонил с УАФ и не говорил о продолжении работы. Когда находился в Греции, читал интервью Лучано Лучи, где он сказал, что Беккер может работать в Федерации с молодыми талантами. Знаете, немного обидно стало. Вроде недавно это произошло, а меня уже списали из ассистентов арбитра и предлагают мне бумажную работу. Я надеялся, что будут слова поддержки, а мне показали, что в качестве ассистента я уже непригоден. Но я хочу вернуться на поле.

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Звонили ли Лучи, Павелко, Записоцкий? Никто не звонил из Федерации, кроме арбитров. Ребята всегда звонили, поддерживали, за что им огромное спасибо.

Когда я был в Греции, со мной был на контакте с Федерации Олег Белоус. Он мне сказал: просят, чтобы ты собрал все чеки, все, что ты потратил. И напиши письмо, что ты просишь помощи. Если честно, ни у кого никогда не просил помощи. Я в УЕФА не писал ничего – если они хотели помочь, они помогли.

Именно тогда папа возвращался в Украину, мы собрали весь пакет документов, письмо написали, папа передал Анатолию Абдулле, а он – в Федерацию. И по сей день – тишина", – сказал Беккер в программе "Бомбардир".

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