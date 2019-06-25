Зозуля закликав зібрати кошти на лікування українському арбітру Беккеру – суддя взимку переніс інсульт

Нападник Альбасете Роман Зозуля ініціював збір коштів на лікування українському арбітру Беккеру.

"Друзі! Наш колега, суддя Сергій Беккер, потрапив у складну життєву ситуацію. Він їхав на міжнародний матч, і в нього стався інсульт.

Український арбітр Беккер: Після інсульту УЄФА допоміг, а УАФ – ні

Хочу звернутись до всіх журналістів, фанатів, футболістів, агентів та функціонерів. Сергій потребує нашої допомоги. Ми завжди критикуємо суддів, але настає час, коли ми маємо підтримати одне одного. Внизу я залишу номер карти Сергія (5168 7422 1898 3686 – прим. "Футбол 24"). Давайте допоможемо разом", – йдеться у зверненні Зозулі на своїй сторінці Facebook.

Зазначимо, що український арбітр Сергій Беккер переніс інсульт напередодні матчу Греція – Естонія.

Зозуля хоче залишитись в Іспанії – нападник має пропозиції з Туреччини, Японії та України