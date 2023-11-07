"В Украине должен быть единственный государственный язык – украинский. Факт. Я за развитие, популяризацию и усиление законодательной базы, которая будет способствовать окончательному переходу на украинский во всех сферах. В то же время я считаю, что человек, который позволяет себе унижать и оскорблять тех, благодаря кому Украина уже 10 лет держится и противостоит России – сознательный провокатор и вредитель.

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В Азове и вообще в ВСУ служат очень близкие мне люди, в том числе и мой отец. И каждого из них я и мои дети будут уважать и благодарить их, независимо от того, на каком языке они нас защищают. Большинство из наших воинов не имеют возможности, времени и желания раздавать интервью и советы, зато каждый из них в прямом смысле выжигает все российское с нашей земли, рискуя при этом собственной жизнью.

Поэтому иногда очень полезно некоторым завалить рожу и молиться на тех, кто не допустил, чтобы государственным языком здесь стал русский. Слава Защитникам Украины!" – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Напомним, что скандал разгорелся из-за недавнего интервью Ирины Фарион, которая резко высказалась в адрес воинов ВСУ, которые разговаривают на украинском языке.

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