"Из того, что я знаю. Сейчас Герреро отсутствует в шортлистах Полесья. Полесье как-то переспало с этой идеей. Да, есть Луифер.

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Из того, что я знаю – в борьбу за Герреро уже в определенном смысле включились Динамо и Шахтер. Конкретизирую. По крайней мере представители Динамо или Шахтера контактировали с представителями или Герреро, или Зари, или самим Герреро относительно потенциального перехода", – поделился Спиковский в программе ТаТоТаке.

Отметим, что Эдуардо Герреро в этом сезоне провел за Зарю 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 4 ассистами. Луганчане подписали нападающего в июле 2023 года за 500 тысяч евро.

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