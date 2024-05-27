Полузащитник Руха Илья Квасница попал на радары Бенфики, сообщает "ТаТоТаке".

Бенфика ведет переговоры по трансферу игрока сборной Украины – есть несколько вариантов перехода, Трубин как один из факторов

По информации источника, португальцы активно следят за выступлениями 21-летнего украинца, но пока что в переговоры с львовянами не вступали и не делали предложений по игроку.

Интересно, что Квасница уже второй представитель Руха, которого хочет Бенфика – ранее сообщалось, что "орлы" ведут переговоры по защитнику Богдану Слюбику. Успешные выступления Анатолия Трубина побудили португальцев внимательно следить за украинским рынком в поисках новых звезд.

Напомним, Квасница в текущем сезоне провел за команду Виталия Пономарева 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 8 ассистов. Его контракт с Рухом действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

К слову, лидер молодежной сборной Украины недавно получил вызов от Руслана Ротаня в олимпийскую сборную на международный турнир во Франции.

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