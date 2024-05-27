Журналист и инсайдер Игорь Бурбас рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Руслан Ротань перед товарищеским турниром во Франции.

Олимпийская сборная Украины не досчитается сразу 6 игроков, сообщает Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Все эти футболисты являются представителями базового клуба сборной – Руха. Это Алексей Сыч, Богдан Слюбик, Роман Дидык, Виталий Роман и Илья Квасница. Официальная причина – травмы игроков, вызванные переутомлением после тяжелого сезона. Именно такое письмо поступило в УАФ из Львова.

Не сможет Рух отправить в команду и Дениса Слюсаря, которого собирались довызвать, однако тот получил повреждение в последнем туре.

Напомним, 30 мая олимпийская сборная отправляется на международный турнир Tournoi Maurice Revello во Франции, где в рамках подготовки к Олимпийским играм сыграет с Индонезией, Италией, Панамой и Японией.

На самой Олимпиаде украинцы сыграют в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ротань определился с заявкой олимпийской сборной Украины на международный турнир