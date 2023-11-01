Выступления украинских команд в элитном дивизионе, а также в Первой и Второй лигах и в дальнейшем будут проходить при пустых трибунах.

Соперничество в чемпионатах под эгидой УПЛ и ПФЛ по футболу в ближайшее время пройдет без зрителей, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, хотя уже были обращения заинтересованных организаций в профильное Министерство с просьбой определиться, сколько болельщиков во время военного положения могут присутствовать на календарном поединке в случае гарантии безопасности, никто из функционеров решил не брать на себя ответственность. Сейчас этот вопрос закрыт и обсуждаться в ближайшее время уже не будет.

Напомним, некоторые клубы, несмотря на запрет, позволяют небольшим группам болельщиков посещать календарные поединки. Их не останавливают даже серьезные штрафы. Ранее этим больше всего грешил ровенский Верес.

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