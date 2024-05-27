Испанца попросили назвать лучшего подопечного за прошлый сезон. Мбаппе в очередной раз набил выдающиеся цифры (44 гола и 10 ассистов), однако Лучо показательно проигнорировал Килиана.

ПСЖ планирует новую революцию для компенсации потери Мбаппе: "Четыре, пять, шесть трансферов"

"Для меня лучшим игроком сезона, несомненно, является Витинья. Если сложить его качества как футболиста, то он лучший в команде. Все мои игроки хорошие, но он уникальный", – заявил тренер ПСЖ.

Напомним, Луис Энрике регулярно оставлял Мбаппе в запасе, когда в прессу просочилась информация о его уходе. Теперь это уже не его морока – все только ждут официального подтверждения перехода форварда в Реал свободным агентом.

Мбаппе, я пишу тебе письмо...