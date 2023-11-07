Колишній нападник Динамо, Дніпра та збірної України Роман Зозуля не зміг не зреагувати на черговий мовний скандал, який розгорівся через слова Ірини Фаріон.

"В Україні має бути єдина державна мова – українська. Факт. Я за розвиток, популяризацію і посилення законодавчої бази, яка сприятиме остаточному переходу на українську в усіх сферах. Водночас я вважаю, що людина, яка дозволяє собі принижувати і ображати тих, завдяки кому Україна вже 10 років тримається і протистоїть Росії – свідомий провокатор і шкідник.

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В Азові та загалом в ЗСУ служать дуже близькі мені люди, в тому числі і мій батько. І кожного з них я та мої діти шануватимуть і дякуватимуть їм, незалежно від того, якою мовою вони нас захищають. Більшість із наших воїнів не мають можливості, часу і бажання роздавати інтервʼю і поради, натомість кожен з них у прямому сенсі випалює усе російське з нашої землі, ризикуючи при цьому власним життям.

Тому іноді дуже корисно декому завалити писок і молитися на тих, хто не допустив, щоб державною мовою тут стала російська. Слава Захисникам України!" – написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що скандал розгорівся через нещодавнє інтерв'ю Ірини Фаріон, яка різко висловилась на адресу воїнів ЗСУ, які розмовляють українською мовою.

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