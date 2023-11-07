Зозуля відповів на звинувачення Фаріон у бік російськомовних воїнів ЗСУ: "Іноді дуже корисно декому завалити писок"
Колишній нападник Динамо, Дніпра та збірної України Роман Зозуля не зміг не зреагувати на черговий мовний скандал, який розгорівся через слова Ірини Фаріон.
"В Україні має бути єдина державна мова – українська. Факт. Я за розвиток, популяризацію і посилення законодавчої бази, яка сприятиме остаточному переходу на українську в усіх сферах. Водночас я вважаю, що людина, яка дозволяє собі принижувати і ображати тих, завдяки кому Україна вже 10 років тримається і протистоїть Росії – свідомий провокатор і шкідник.
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В Азові та загалом в ЗСУ служать дуже близькі мені люди, в тому числі і мій батько. І кожного з них я та мої діти шануватимуть і дякуватимуть їм, незалежно від того, якою мовою вони нас захищають. Більшість із наших воїнів не мають можливості, часу і бажання роздавати інтервʼю і поради, натомість кожен з них у прямому сенсі випалює усе російське з нашої землі, ризикуючи при цьому власним життям.
Тому іноді дуже корисно декому завалити писок і молитися на тих, хто не допустив, щоб державною мовою тут стала російська. Слава Захисникам України!" – написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що скандал розгорівся через нещодавнє інтерв'ю Ірини Фаріон, яка різко висловилась на адресу воїнів ЗСУ, які розмовляють українською мовою.
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