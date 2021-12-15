Испанский специалист Хосе Луис Ольтра больше не будет тренировать Романа Зозулю в Фуэнлабраде.

Поединок 1/32 финала Кубка Испании против Сан-Себастьяна стал "лебединой песней" для Хосе Луиса Ольтры и его ассистента. Фуэнлабрада на своем официальном сайте объявила об отставке тренера.

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Заметим, что команда вышла в следующий раунд Кубка благодаря победе в серии пенальти. Однако руководство не простило Ольтре 11 поражений в нынешнем сезоне в целом и текущее место в зоне вылета из Сегунды. Кто возглавит команду, пока не сообщается. Между тем, Ольтра удерживает рекорд в Испании по продолжительности тренерской карьеры на профессиональном уровне – 18 сезонов подряд.

Заметим, что за Фуэнлабраду выступает Роман Зозуля. Украинец перебрался в команду прошлым летом. С тех пор форвард 18 раз появлялся на поле, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

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