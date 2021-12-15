Кубок Италии 2021/22, 1/16 финала

Дженоа – Салернитана – 1:0

Гол: Экубан, 76

Андрей Шевченко стартовал в Серии "А" без сенсаций. За 5 игр в активе его Дженоа была всего 1 ничья при 4 поражениях и 1 забитом мяче. Как следствие, покинуть зону вылета его подопечные не смогли. Очередной шанс одержать дебютную победу в Италии выпал в 1/16 финала Кубка, где грифоны принимали Салернитану – команду с дна таблицы. Правда, в чемпионате новичок бил Дженоа, однако это произошло еще до прихода Шевы.

Дженоа – Салернитана: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Хозяева стартовали активнее, организовав три момента в первой половине первого тайма. Ну, как моменты – что-то и могло залететь, как говорится. На 4-й минуте Эрнани с дистанции пробил неточно, а вот на 8-й Портанова мощно выстрелил с правого края штрафной, замкнув кросс от Камбьяссо. Мяч низом полетел в ворота, но на его пути оказался защитник. На 20 же очередная подача Камбьяссо на дальнюю стойку завершилась ударом головой с острого угла в исполнении Дестро – Маттиа целил в ближнюю девятку, однако голкипер парировал.

Постепенно давление генуэзцев вылетело в трубу. Салернитана перехватила инициативу, однако ничего интересного гости не создавали до 38 минуты. Если бы не Сэмпер, "грифоны" бы уже "горели": сначала голкипер парировал выстрел с левого края штрафной, а в атаке вторым темпом он выполнил двойной сейв – Джурич замкнул навес от Ярошински, а затем головой сыграл на добивании (причем мяч пошел в противоположный угол). В конце концов свисток арбитра отправил команды в раздевалку при нулях на табло.

В перерыве Андрей Шевченко провел замену, сняв с игры активного Камбьяссо и выпустив Гильоне, однако это решение улучшить игру Дженоа не смогло. Более того: Салернитана в первой трети второго тайма доминировала, конвертировав свое преимущество в несколько дальних ударов – в одном из них Ди Таккио выстрелил с линии штрафной в ближнюю девятку. Сэмпер в красивом прыжке спас "грифонов".

Андрей Шевченко отреагировал новой серией замен, усадив на банку Дестро и Портанову. Вместо них на 60-й минуте вышли Каллон и Мелегони. На этот раз Дженоа повысила обороты, организовав ряд неплохих атак. На 67-й минуте Мелегони вышел на левый край штрафной и пробил в руки голкиперу, а на 69-й его сольный проход завершился выстрелом на трибуны. Спустя еще семь минут другая замена Андрея Николаевича сработала: Каллон открылся под передачу на ход левым флангом и выполнил подачу, которую замкнул Экубан – мяч рикошетом от головы Ди Таккио влетел в ворота. 1:0!

Всего через три минуты Салернитана могла сравнять счет в результате прорыва Ярошински на левый край штрафного. Поляк прострелил, но мяч срезался в ближний угол – впрочем, Сэмпер спас Дженоа! Хозяева же огрызнулись на 81 ударом Экубана с разворота, однако и голкипер гостей тоже сыграл надежно. Чего-нибудь более интересного в эндшпиле встречи команды не создали.

В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу Дженоа – первую под руководством Андрея Шевченко! Генуэзцы шагают в 1/8 финала Кубка Италии.

Рома уверенно победила Специю – Смоллинг забил исторический гол, Коваленко сыграл 53 минуты