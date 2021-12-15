Іспанський Фахівець Хосе Луїс Ольтра більше не тренуватиме Романа Зозулю у Фуенлабраді.

Поєдинок 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти Сан-Себастьяна став "лебединою піснею" для Хосе Луїса Ольтри та його асистента. Фуенлабрада на своєму офіційному сайті оголосила про відставку тренера.

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Зауважимо, що команда вийшла у наступний раунд Кубка завдяки перемозі в серії пенальті. Однак керівництво не пробачило Ольтрі 11 поразок у нинішньому сезоні загалом та поточне місце зоні вильоту із Сегунди. Хто очолить команду, поки не повідомляється. Між іншим, Ольтра утримує рекорд в Іспанії за тривалістю тренерської кар'єри на професіональному рівні – 18 сезонів поспіль.

Зауважимо, що за Фуенлабраду виступає Роман Зозуля. Українець перебрався у команду минулого літа. Відтоді форвард 18 разів з'являвся на полі, відзначившись двома голами та двома асистами.

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