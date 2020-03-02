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Зозуля оригинально объяснил, почему попросил украинских ультрас не ехать в Испанию на матч против Райо Вальекано

08:54 52 Читати українською
Зозуля оригинально объяснил, почему попросил украинских ультрас не ехать в Испанию на матч против Райо Вальекано
Роман Зозуля / Marca

Форвард Альбасете Роман Зозуля рассказал о возможных последствиях встречи украинских ультрас с фанатами Райо Вальекано.

"Я побоялся за здоровье болельщиков Райо Вальекано. И попросил наших, чтобы они не приезжали. Потому что ультрасы Динамо, Днепра и Металлиста уже собрали состав, как говорят фанаты, около 60 рыл.

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Я попросил их, чтобы они не ехали, билеты отменили, я побоялся, что здесь сектор будет пуст. Или будут лежать под Альбасете", – поделился Зозуля в комментарии Football Hub.

Напомним, во время поединка Альбасете – Райо Вальекано фанаты последних выкрикивали оскорбления в адрес Романа Зозули, называя украинца коммунистом.

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Теги
Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальекано Райо Вальекано футбольные фанаты Зозуля скандал Райо Вальекано Альбасете Альбасете
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